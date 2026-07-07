Anıza Ekim Çiftçiye Kazanç Sağladı - Son Dakika
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Anıza Ekim Çiftçiye Kazanç Sağladı

Anıza Ekim Çiftçiye Kazanç Sağladı
07.07.2026 09:55
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Tekirdağ Muratlı'da anıza ekim yöntemi, çiftçilerin maliyetlerini düşürerek tasarruf sağladı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anıza ekim yöntemi, çiftçiye ekonomik kazancın yanı sıra önemli ölçüde tasarruf sağladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hibeli olarak dağıtılan tohumlarla ekimi yapılan anıza ekim ayçiçeği parsellerinde incelemelerde bulundu. Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'nde çiftçi İbrahim Olgun'a ait ayçiçeği tarlasında gerçekleştirilen incelemede, ürünün gelişim süreci yerinde değerlendirildi. Toplam 130 dekarlık alana sahip parselde ayçiçeği ekiminin 17 Nisan 2026 tarihinde doğrudan anıza ekim yöntemiyle yapıldığı belirtildi.

İncelemeler sırasında üretici İbrahim Olgun, doğrudan anıza ekim yönteminden memnun olduğunu ifade ederek, bu yöntem sayesinde işçilik, mazot ve gübre maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağladığını, bu nedenle üretimin ekonomik açıdan daha karlı hale geldiğini dile getirdi.

Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan ise anıza ekim yönteminin hem üretim maliyetlerini düşürmesi hem de toprağın korunmasına katkı sağlaması açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticiye bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Tekirdağ, Muratlı, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anıza Ekim Çiftçiye Kazanç Sağladı - Son Dakika

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