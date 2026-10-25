Ankara Beypazarı\'nda ağaç diplerinde kanlıca mantarı toplanmaya başlandı

Ankara Beypazarı'nda ağaç diplerinde kanlıca mantarı toplanmaya başlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kanlıca mantarı hasadı başladı. Bölgede yaşayan bir vatandaş, ağaç diplerinde yoğun görülen, lezzetiyle bilinen mantarları toplamaya başladı; bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği kanlıca mantarı yine vatandaşların rotası oldu.
Ankara'nın yüksek kesimlerinde de yetişen kanlıca mantarlarının hasadı başladı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kanlıca mantarı hasadı başladı. Bölgede yaşayan bir vatandaş, ağaç diplerinde yoğun şekilde görülen kanlıca mantarlarının bereketinden faydalanarak toplamaya başladı. Lezzetiyle bilinen ve bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören kanlıca mantarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların rotası haline geldi.
Kaynak: İHA
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