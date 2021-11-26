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Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor - Son Dakika

Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor

26.11.2021 18:22
Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor

Son iki yıldır fiyat artışı yapılmadığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, maliyetlerin artmasından dolayı toplu taşıma biletlerine zam yapılacağını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da toplu taşıma biletlerine zam yapılacağını bildirdi. Maliyetlerin artmasından dolayı zam yapılacağı ifade edilen paylaşımda, son iki yıldır biletlere zam yapılmadığı hatırlatıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde yaşanan kur artışlarının alınan otobüsler dolayısıyla EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyet etkisi 290 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmuştur. Bunun yanı sıra mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir.

"SON ZAM 2019 YILINDA YAPILDI"

En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır.

"ZAM KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR"

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen iki yıldır bilet ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış ve maliyet artışları tüm Ankara halkına paylaştırılmıştır. Ancak gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir"

Ankara'da toplu taşıma biletleribe zam geliyor
Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor

Sosyal paylaşım sitesi, Türk Lirası, Twitter, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara'da 2 yılın ardından toplu taşıma biletlerine zam geliyor - Son Dakika Ekonomi


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