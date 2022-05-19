Ankara'da 31 bin pet hayvanı kimliklendirildi - Son Dakika
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Ankara'da 31 bin pet hayvanı kimliklendirildi

19.05.2022 10:15
Ankara'da 31 bin pet hayvanı kimliklendirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının pet hayvanlarına mikroçip taktırılıp kimliklendirilmesini zorunlu hale getirmesi uygulaması kapsamında Ankara'da 31 bin pet hayvanı kimliklendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının pet hayvanlarına mikroçip taktırılıp kimliklendirilmesini zorunlu hale getirmesi uygulaması kapsamında Ankara'da 31 bin pet hayvanı kimliklendirildi.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, yaptığı yazılı açıklamada, başkentte pet hayvanlarının kimliklendirilmesi çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Hayvanseverlerin ve veterinerlerin kimliklendirme işlemine uyum sağladığını belirten Baydın, "Mayıs ayının ortası itibariyle Ankara'da 15 bin kedi, 16 bin köpek kimliklendirilerek sisteme kaydedildi. Bu süreçte 2 de gelincik kaydedildi. Ankaralı hayvanseverlere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Hayvan sahibi olmak önemli bir sorumluluktur ve Ankaralılar bu sorumluluğun farkındalar." ifadelerini kullandı.

Baydın, yıl sonuna kadar sahipli tüm hayvanlara mikroçip takılarak sisteme kaydedilmesinin yasal bir sorumluluk olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Henüz sahibi olduğu hayvana mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin yıl sonuna kadar bu işlemi tamamlamaları gerekiyor. Bu konuda kendilerini uyarıyoruz. Mikroçip taktırmak bazı avantajlarda sağlıyor. Örneğin kayıp veya çalıntı hayvanların bildirilmesi ile herhangi bir veteriner kliniğinde bu hayvanın sahibine ulaşabiliyoruz"

Hayvan sahiplerinin sorumluluğunun söz konusu yönetmelikle yasalaştığının altını çizen Baydın, sorumluluklarını yerine getirmeyen hayvan sahiplerini yaptırımla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

Baydın, sahip değişikliği durumunda 60 gün içerisinde, kaybolan ya da çalınan hayvanlar için 15 gün içerisinde veteriner hekimlerine giderek bu durumun bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da 31 bin pet hayvanı kimliklendirildi - Son Dakika


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