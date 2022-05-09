Ankara'da hijyen kurallarına aykırı et taşıyan kamyonet şoförüne para cezası uygulandı - Son Dakika
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Ankara'da hijyen kurallarına aykırı et taşıyan kamyonet şoförüne para cezası uygulandı

09.05.2022 18:51
Ankara'da hijyen kurallarına aykırı et taşıyan kamyonet şoförüne para cezası uygulandı

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Polatlı ilçesinde kasasında uygunsuz şartlarda karkas kırmızı et taşınan kamyonetin şoförüne 8 bin 276 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Polatlı ilçesinde kasasında uygunsuz şartlarda karkas kırmızı et taşınan kamyonetin şoförüne 8 bin 276 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

İl Müdürlüğünün açıklamasında, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarına yansıyan ve uygunsuz şartlarda taşınan karkas kırmızı et görüntülerine ilişkin İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemeler sonucunda etlerin Sarıoba Mahallesi'nde gerçekleşen bir etkinlikte tüketildiğinin belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bahse konu olay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından tüm boyutlarıyla incelenmiştir. Etleri taşıyan kamyonetin sahibi/şoförüne 5996 Sayılı Kanun'un 41. maddesine göre 'Hijyen ve resmi kontroller ile ilgili yaptırımlara aykırı et taşımacılığı yapmaktan' 8 bin 276 lira idari yaptırım uygulanmıştır. Kesim yeriyle ilgili incelemeler devam etmektedir."

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Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı

Hisarcık, Polatlı, Ankara, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara'da hijyen kurallarına aykırı et taşıyan kamyonet şoförüne para cezası uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da hijyen kurallarına aykırı et taşıyan kamyonet şoförüne para cezası uygulandı - Son Dakika
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