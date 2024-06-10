Ankara'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde etiket ve fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde etiket ve fiyat denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, evrak kontrolü yapıldı. Ayrıca sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin hal kayıt sistemi üzerinden künye bilgileri sorgulandı. Denetimlerde eksiklikler tespit edilmesi durumunda idari yaptırım cezası uygulanıyor.

10.06.2024 11:21
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Ticaret Bakanlığı ekipleri Ankara'da Kurban Bayramı öncesi market raflarında etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ankara'da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı.

Denetimlerde marketlerde ürünlerin alış ve satış fiyatları da denetlendi. Bunun yanı sıra sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin hal kayıt sistemi üzerinden künye bilgileri sorgulandı.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, "Denetimlerde öncelikli olarak malın fiyat etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra etikette malın ayırt edici özelliği, üretildiği yer, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların bulunup bulunmadığını inceliyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını da denetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimlerde etiket olmaması, etiket varsa; ürünün üretildiği yer, ayırt edici özelliği, satış fiyatı, birim fiyatı, satış ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli üretim ise logo gibi bilgilerden birinin eksikliği halinde 2 bin 200 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanıyor. Öte yandan, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumsuzluğunda da yine aynı ceza miktarı işleme konuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ankara'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde etiket ve fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde etiket ve fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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