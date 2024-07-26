Ankara'daki Berber ve Kuaförler, Haftanın Bir Günü Kapalı Olma Uygulamasının Düğün Sezonunda Başlamasına Karşı - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'daki Berber ve Kuaförler, Haftanın Bir Günü Kapalı Olma Uygulamasının Düğün Sezonunda Başlamasına Karşı

Ankara'daki berber, kuaför ve güzellik salonu esnafı, işletmelerinin haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının içinde bulunulan düğün sezonunda başlamasının mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek, uygulamaya kademeli olarak geçilmesini istedi. Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşlarının talep ve önerilerini değerlendirerek, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftada 1 gün kapalı olmasına karar vermişti. Uygulama 1 Temmuz itibarıyla başlarken, valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalacakları belirtilmişti.

26.07.2024 11:19
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Ankara'daki berber, kuaför ve güzellik salonu esnafı, işletmelerinin haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının içinde bulunulan düğün sezonunda başlamasının mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek, uygulamaya kademeli olarak geçilmesini istedi.

Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşlarının talep ve önerilerini değerlendirerek, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftada 1 gün kapalı olmasına karar vermişti.

Uygulama 1 Temmuz itibarıyla başlarken, valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalacakları belirtilmişti.

"Kuaförlerin büyük çoğunluğu pazar gününü tercih etti"

Ankara Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkan Vekili İsmail Uğur, AA muhabirine, bu düzenlemenin ilk adımlarının 2020'de atıldığını söyledi.

Esnafın çoğunun ailelerine vakit ayıramamaktan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Uğur, "Bakanlık da talebe karşılık olarak böyle bir düzenlemeye gitme kararı aldı." dedi.

Uğur, tatil günü konusundaki kararın valiliklerce esnafa bırakıldığını belirterek, bu çerçevede Oda üyelerinin katıldığı bir seçim düzenlediklerini ve kuaförlerin büyük çoğunluğunun pazar gününden yana oy kullandıklarını ifade etti.

"Düzenleme bazı mağduriyetler oluşturabilir"

Uğur, Bakanlığın kurala uymayanlar için aldığı yaptırım kararına işaret ederek, düzenlemeye uyumun hızlı bir şekilde sağlanamayacağını, bu nedenle uygulamaya geçişin kademeli yapılması gerektiğini söyledi.

Düzenlemenin düğün sezonunda yürürlüğe girmesi nedeniyle bazı mağduriyetlerin oluşturabileceğini dile getiren Uğur, şunları kaydetti:

"Alışveriş merkezlerinde bulunan kuaförler ve güzellik salonlarının haftanın 7 günü hizmet vermesinden dolayı esnafımızın bazı tepkileri var. Bu durum haksız rekabet oluşturarak piyasanın dengesini bozabiliyor. Uygulamaya alınan düzenleme, esnafımızın dinlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi adına doğru bir adım ancak bu uygulamaya ocak ayı gibi geçilseydi daha rahat uyum sağlanabilirdi. Aslında şu an sosyal medyada kuaförlerin salı mı yoksa pazar mı kapalı olduğuna dair bilgi kirliliği hakim. Ankara esnafı olarak, yaptığımız seçim sonucunda pazar günleri kapalı olma yönünde karar aldık. Yarın ne olur bilemiyoruz fakat şu an karar pazar günü kapalı olunması yönünde."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kuaför, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'daki Berber ve Kuaförler, Haftanın Bir Günü Kapalı Olma Uygulamasının Düğün Sezonunda Başlamasına Karşı - Son Dakika

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