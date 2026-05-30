Ankara-Kırıkkale Otoyolu Projesi İlerliyor

30.05.2026 13:49
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, otoyol projesinin inşaatının sürdüğünü ve ulaşımı güçlendireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, projenin Kafkasya ve Orta Doğu'ya ulaşımı güçlendireceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, projede gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Ankara'nın doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağlarının merkezinde yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, Kırıkkale'nin ise Yozgat-Sivas üzerinden doğuya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya açılan yolların kavşak noktası konumunda bulunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünün altını çizerek, "Otoyol, bölgeler arası erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, otoyolun yalnızca bölgesel ulaşım yatırımı olmadığını, Türkiye'nin doğu ve kuzey ulaşım koridorlarını güçlendirecek stratejik bir ağın temelini oluşturduğunu kaydetti.

Projeyle yük ve yolcu taşımacılığının Ankara'nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, "Otoyolumuz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacak." bilgisini verdi.

Seyahat süresi azalacak

Uraloğlu, 120 kilometre olarak projelendirilen otoyolun 101 kilometresinin ana gövde, 19 kilometresinin ise bağlantı yollarından oluştuğunu aktararak, bu kapsamda 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsü, 17 üstgeçit köprüsü ve 63 alt geçidin yer aldığını bildirdi.

Projede sahadaki ilerlemeye değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Toplam 71,2 milyon metreküp kazı imalatının 33 milyon metreküpü, 54,2 milyon metreküp dolgu imalatının ise 27 milyon metreküpü tamamlandı. 120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık, 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin tamamında çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar toplam 4 bin 571 metre tünel kazısı tamamlandı. 8 viyadüğün tamamında da çalışmalar devam ediyor. Bazı viyadüklerde imalat oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı."

Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya ineceğine dikkati çekerek, "Proje sayesinde yıllık 6 milyar lirası zamandan, 800 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yıllık 40 bin ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.

