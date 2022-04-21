Ankara Mamak'taki bazı taşınmazların özelleştirme sürecinde yapılan itirazlar reddedildi - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme sürecine yönelik itirazlar için ret kararı verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Mamak ilçesi, Kızılca, Ortaköy ve Nenek mahallelerindeki parsellerde bulunan taşınmazlara yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan "gelişme konut, ticaret, resmi kurum, anaokulu, ilkokul, lise, eğitim, yükseköğretim tesisi, sosyal tesis, sağlık, kültürel tesis alanları ile cami, maden sahası, park alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.