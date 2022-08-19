Ankara'da restoranlarda gıda ve hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da restoranlarda gıda ve hijyen denetimi yapıldı

19.08.2022 12:55

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimi seferberliği kapsamında restoranları denetledi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimi seferberliği kapsamında restoranları denetledi.

Söz konusu işletmeler, hijyen koşulları ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından denetlenerek ürünlerden numune alındı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin yıl boyunca aralıksız devam ettiğini söyledi.

Başkentte 250 civarında gıda kontrol görevlisinin denetim yaptığını dile getiren Korkmaz, bu yıl yaklaşık 60 bin gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirtti. Korkmaz, "Denetimlerde aldığımız 2 bin 800 gıda numunesinin 200'ü olumsuz çıktı. Olumsuz çıkan numunelerle ilgili gerek hijyen gerek belge eksikliğiyle ilgili 470 işletmeye 11,5 milyon liralık idari yaptırım uygulandı. Bugün yapılan denetimlerde iki işletmede hijyen açısından uygunsuzluklar tespit edildi ve idari yaptırım uygulandı." dedi.

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Ankara'daki restoranlarda gıda denetimi yapıldı Ankara'daki restoranlarda gıda denetimi yapıldı
Kaynak: AA

Bülent Korkmaz, Çankaya, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da restoranlarda gıda ve hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika

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