Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 4-7 Eylül'de Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 4-7 Eylül'de Başlıyor

Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Fuar, hazır giyim ve tekstil sektörünün temsilcilerini bir araya getirerek dünya moda sektöründeki son gelişmeleri ele alacak. Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Mısır, Lübnan, Katar, Bulgaristan ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 22 ülkeden heyetlerin katılması bekleniyor. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, fuarın sektörün potansiyelini dünya vitrinine çıkaracak önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

17.07.2024 14:11
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Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı, 4-7 Eylül tarihlerinde ATO Congresium'da yapılacak.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle gerçekleştirilecek Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı, hazır giyim ve tekstil sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek.

Dünya moda sektöründeki son gelişmelerin ele alınacağı fuar, 4-7 Eylül tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Alanında uzman konuşmacıların yer alacağı fuarda, defile, workshop ve B2B görüşmeleri de yapılacak.

Fuara, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Mısır, Lübnan, Katar, Bulgaristan ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 22 ülkeden heyetlerin katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın tekstil ve hazır giyim konusunda yüksek potansiyeli olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Hazır giyim ve tekstil, bugüne kadar üretimde, ihracatta, istihdamda ekonomimizin taşıyıcı kolonlarından birisi oldu. Yüksek katma değere sahip sektörün ilerlemesinin yolu markalaşmadan, marka olmanın yolu da dünyaya kendimizi tanıtmaktan geçiyor. Ankara, tekstil ve hazır giyim konusunda dünya modasında söz sahibi olacak üretim kabiliyeti ve kültürel birikime sahip. Fuar, sektörün potansiyelinin dünya vitrinine çıkacağı önemli bir organizasyon olacak."

Kaynak: AA

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