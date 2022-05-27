Anlık mesajlaşma uygulamaları, daha güvenli hale getirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Anlık mesajlaşma uygulamaları, daha güvenli hale getirilecek

27.05.2022 12:56
Anlık mesajlaşma uygulamaları, daha güvenli hale getirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şebekeler üstü hizmetlerin (anlık mesajlaşma uygulamaları) yetkilendirileceğini belirterek, "Bu platformlar Türkiye'deki kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şebekeler üstü hizmetlerin (anlık mesajlaşma uygulamaları) yetkilendirileceğini belirterek, "Bu platformlar Türkiye'deki kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirilecek." ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'ye sunulan yasa düzenlemesi kapsamında Elektronik Haberleşme Kanunu'na önemli eklemeler olduğunu kaydetti.

Düzenlemeyle şebekeler üstü hizmetler olarak adlandırılan anlık mesajlaşma uygulamalarının yetkilendirileceğini ifade eden Sayan, bu platformların Türkiye'deki kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirileceğini bildirdi.

Sayan, yetkilendirilen işletmecilerin tüketici hakları, kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesi, raporlama ve mali konular gibi yükümlülüklere tabi tutulacağını vurguladı.

YORUMLAR
500
Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi! Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi! Utku Çakırözer: Dezenformasyonla Mücadele Bahanesiyle Getirilen Kanun Teklifi, Basın ve İfade Özgürlüğünü Kısıtlayacak Bir Çalışmadır Utku Çakırözer: Dezenformasyonla Mücadele Bahanesiyle Getirilen Kanun Teklifi, Basın ve İfade Özgürlüğünü Kısıtlayacak Bir Çalışmadır
Kaynak: AA

Ömer Fatih Sayan, Türkiye, Twitter, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anlık mesajlaşma uygulamaları, daha güvenli hale getirilecek - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:05:30. #1.13#
SON DAKİKA: Anlık mesajlaşma uygulamaları, daha güvenli hale getirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement