Anneler Günü'nde Gül Fiyatlarında Fark - Son Dakika
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Ekonomi

Anneler Günü'nde Gül Fiyatlarında Fark

Anneler Günü\'nde Gül Fiyatlarında Fark

Adana'da gül 5 liradan satılıyor, çiçekçilerde fiyat 100 TL'ye ulaşıyor. İthal gül etkisi.

06.05.2025 10:09
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Anneler Günü'ne sayılı günler kala Türkiye'nin önemli üretim yerlerinden Adana'da yerli gül bahçede 5 liradan alıcı bulurken çiçekçiler ve çiçek sitelerinde 80 ile 100 TL arasında satılması dikkat çekti.

11 Mayıs Anneler Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçiler, Anneler Günü'nde talepleri karşılamak için gece gündüz çalışırken gül üreticilerinde de hasat mesaisi sürüyor. Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giden işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

Tanesi serada 5, çiçekçide 100 lira

Adana'dan yurdun dört bir yanına gönderilen güller, dalında 5 liradan alıcı buluyor. Dönüme ortalama 6-7 bin gül alan üreticiler, verimden oldukça memnun. Ancak Anneler Günü için Hollanda'dan ithal edilen güller bahane edilerek üreticilerde fiyatların düşük seyrettiği ifade edildi. Bahçelerde 5 liradan satılan güllerin, kentteki ve diğer illerdeki çiçekçilerde ise ortalama 100 liradan vatandaşlara satıldığı belertildi. Ayrıca internetten çiçek satışının yapıldığı önemli bir internet sitesinde ise 11 kırmızı gülün normalde 999 liraya, ancak Anneler Günü'ne özel yüzde 20 indirim ile 799 liradan satılması dikkat çekti.

"Gül, maliyeti kurtarmıyor"

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, bu sene gülleri kendilerinin annelere hediye edeceğini anlatarak, "Biz bu sene hasat etmeyeceğiz ve gülleri Anneler Günü'nde annelere hediye edeceğiz. Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle bizim fiyatlar düştü. Bu sene o nedenle gülleri annelere hediye edeceğiz. Şu anda fiyatlar dalında 5 lira. Geçen sene de bu fiyat 5 liraydı ama bu sene maliyetler çok yüksek. Maliyetleri kurtarmıyor" dedi.

"Muz ve karpuzdaki gibi gülde de ithalin önüne geçilsin"

Üretici Ersen Okur ise, "Dönüme şu anda 500-600 demet yani 6-7 bin adet gül alıyoruz. Ancak ithal gül nedeniyle fiyatlar çok düşük. Şu anda dalında gül 5 lira. Bizler üretici olarak devletimiz nasıl karpuz ve muzda ithalin önüne geçtiyse gülde de ithalin önüne geçmesini istiyoruz. Gülcüler şu anda dışarıda 100 liradan satıyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Anneler Günü, Ekonomi, Tarım, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anneler Günü'nde Gül Fiyatlarında Fark - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • megan goldberg:
    I have a feeling tonight is going to be unforgettable. Are you in? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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