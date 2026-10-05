Annem hasta diyerek izin alan işçi tazminatsız kovuldu, BAM onayladı

İşverenine yalan söyleyerek izin alan bir işçinin tazminatsız işten çıkarılmasına ilişkin davada, istinaf mahkemesi işverenin güveni sarsan bir işçiyle çalışmaya zorlanamayacağını kabul etti.

"ANNEM HASTA" DİYEREK İZİN ALDI

Bir şirkette perakende satış elemanı olarak çalışan İ.B., 8 Kasım 2023'te yöneticisinden "annem hasta" diyerek izin aldı. Fesih bildirimine göre İ.B., daha sonra yöneticisini yeniden arayarak yalan söylediğini ve kız arkadaşıyla buluştuğunu anlattı. Şirket, bunun üzerine İ.B.'nin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-d maddesi kapsamında tazminatsız olarak feshetti.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-e maddesi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve meslek sırlarını ifşa etme gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan hallerde işverene iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkanı tanıyor. Bu durumda işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiyor.

İŞE İADE VE SENDİKAL TAZMİNAT İSTEDİ

İş mahkemesine başvuran İ.B., iş sözleşmesinin haksız olarak ve bir sebep gösterilmeden feshedildiğini öne sürdü. Feshin kötü niyetle ve sendikal nedenle yapıldığını savunan davacı, işe iadesini ve işverenin kendisini işe başlatıp başlatmamasından bağımsız olarak en az 1 yıl 3 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminat ödenmesini talep etti.

Davalı işveren ise davanın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek reddini istedi. Davacının çalışma disiplinine ve iş yeri kurallarına aykırı davrandığını ileri süren şirket, fesih bildiriminde şu ifadelere yer verildiğini hatırlattı: "Davacının 08.11.2023 tarihinde 'annem hasta' diyerek izin aldığı, daha sonra tekrar yöneticisini arayarak yalan beyanda bulunduğunu, M.E. isimli sevgilisiyle buluştuğunu beyan etmiştir. Davacının savunmalarında yalan söylediği, işverenin güvenini kötüye kullanması sebebi ile iş akdinin haklı olarak fesih edildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır."

İŞ MAHKEMESİ "GEÇERLİ NEDEN" DEDİ

İş mahkemesi, davacının işverene yalan beyanda bulunarak izin aldığını kabul ettiğine ve iş yeri dışında kız arkadaşıyla buluştuğunu itiraf ettiğine dikkat çekti. Bu eylemin taraflar arasındaki güven ilişkisini zedelediğini ve işverenin bu şekilde çalışmaya zorlanamayacağını belirten mahkeme, en azından feshin geçerli nedene dayandığı kabulüyle davanın reddine karar verdi.

İSTİNAF: FESİH HAKLI NEDENE DAYANIYOR

Tarafların kararı istinafa taşıması üzerine dosyayı inceleyen BAM 8. Hukuk Dairesi, davacının itirazlarını yerinde bulmazken işverenin itirazını kabul etti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Dinlenen tanıklar, feshe konu iddiayı doğrulamış olup davacının istinaf itirazları yerinde değildir. Davalının itirazına gelince; davacının eylemi, 4857 sayılı Yasanın 25/II-a,d,e fıkraları uyarınca bir bütün olarak değerlendirildiğinde haklı nedenle derhal fesih sebebi olmasına rağmen ilk derece mahkemesince bu hususlar tartışılmadan feshin geçerli nedene dayandığının kabulü hatalıdır. Fesih haklı nedene dayandığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı ise de söz konusu yanlışlığın, Dairemizce, yeniden yargılama yapılmadan ve duruşma açılmadan giderilmesi yasa uyarınca düzeltilmesi mümkün olmakla hüküm kurmak gerekmiştir. Davacının iş sözleşmesi haklı sebeple feshedilmiştir."