Anonim şirketlerin genel kurul toplantısına elektronik ortamda giriş süresi yeniden düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Anonim şirketlerin genel kurul toplantısına elektronik ortamda giriş süresi yeniden düzenlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım süresi düzenlendi. Artık genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyenler, toplantının gerçekleştirileceği gün saat 06.00'dan başlayarak genel kurulun başlama saatinden 5 dakika öncesine kadar sisteme giriş yapabilecekler.

24.07.2024 08:57
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Anonim şirketlerin genel kurul toplantısına elektronik ortamda giriş süresi yeniden tespit edildi.

Ticaret Bakanlığının Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya imkan tanıyan elektronik genel kurul sisteminin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yapılan değişiklikle, elektronik genel kurul sistemine giriş süresi düzenlendi.

Buna göre, anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun gerçekleştirileceği gün saat 06.00'da başlayacak ve genel kurulun başlama saatinden 5 dakika öncesine kadar sürecek.

Elektronik genel kurula katılım süresi, toplantının başlangıcından 1 saat önce başlıyordu.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anonim şirketlerin genel kurul toplantısına elektronik ortamda giriş süresi yeniden düzenlendi - Son Dakika

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