Batı Akdeniz'in iş dünyası, güçlerini birleştirmek için buluşacak - Son Dakika

Antalya, Isparta ve Burdur'un iş dünyası, iş birliğini artırmak ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla "Batı Akdeniz Ticaret Buluşması"nda bir araya gelecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, ATSO öncülüğünde 3 ilin valilikleri, belediyeleri, kamu kurumları, oda ve borsaları, üniversiteleri, iş insanları örgütleri iş birliğinde "Batı Akdeniz Ticaret Buluşması"nı organize ettiklerini belirtti.

Buluşmanın 26-27 Mayıs'ta ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini anlatan Çetin, bölgede iş birliği kültürünün gelişmesini, yerel ticaretin güçlenmesini hedeflediklerini bildirdi.

Bölge ekonomisinin daha yüksek katma değer üretmesine katkıda bulunmak istediklerini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Üç ilin birbiriyle ticaret yapabileceği geniş olanaklar var. Bölgemiz firmalarının birbirleri ile yüz yüze görüşmeler yapacağı bir alan oluşturacağız. İki gün boyunca bölge içi ticaret ve yatırım imkanlarının geliştirilmesini planlıyoruz. Sektörlerin birbirlerini tamamlayıcı alanlarını görmeleri, tedarik zincirinde birbirleriyle ilişkileri artırılarak ticari ve sanayi kapasitesinin geliştirilmesi ve bu şekilde ileri teknoloji ile katma değeri yüksek ürünler için iş birliği imkanlarının geliştirilmesini hedefliyoruz???????."

Çetin, inovasyon, dijital dönüşüm, çevreci dönüşüm ve yeni dünyada girişimcilik gibi konularda oturumlar düzenlenecek etkinlikte oda, borsa, üniversite, girişimcilik merkezleri ve devlet destekleri sağlayan kurum ile kuruluşların stantlarının yer alacağını belirtti.

Bölge firmalarının dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla "e-ticaret sokağı" bölümü oluşturduklarına değinen Çetin, firma temsilcilerini ve genç girişimcileri, önde gelen e-ticaret firmalarının temsilcileriyle bir araya getireceklerini kaydetti.