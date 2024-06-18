Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Teknik Araç Filosunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT, Teknik Araç Filosunu Güçlendiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 19 ilçede daha etkin ve hızlı müdahalede bulunabilmek için teknik araç filosunu güçlendiriyor. Yeni arazöz ve vidanjörler ilçelerde kullanılacak.

18.06.2024 11:32
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 19 ilçede daha etkin ve hızlı müdahalede bulunabilmek için teknik araç filosunu güçlendiriyor. Teknik araç filosuna eklenen yeni arazöz ve vidanjörler ilçelerde kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü yüksek kapasiteli sistemlerle donatılan yeni 6 arazöz ve 2 vidanjör hizmete alarak araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlçelerde yaşanan nüfus artışından kaynaklanan teknik araç ihtiyacı filoya eklenen yeni araçlar ile karşılanacak. Daha etkin ve hızlı müdahaleler için kullanılacak araçların eklenmesi ile teknik araç filosu 1119'a yükseldi.

"Makine parkımızı güçlendiriyoruz"

Teknik araç filolarını yeni araçlarla güçlendirerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet standardını 19 ilçede arttırdıklarını söyleyen ASAT Genel Müdürlüğü Makine Bakım Onarım Şube Müdürü Doğan Karagöz, "Antalya'mızın 19 ilçesinde yaz, kış demeden en iyi hizmeti sunmak için kurumumuzun araç filosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Nüfus sürekli artıyor. Bu durum doğal olarak abone sayılarımızda bir artışa neden oluyor. Yüzde 35'lik bir abone artışı yaşıyoruz. Özellikle yaz aylarında deniz ve yayla turizmi ile birlikte bu yoğunluk katlanarak artmaktadır. Buna bağlı olarak hizmet alanımızı genişletiyoruz. Bu bölgelerimizde temiz içme suyu naklini gerçekleştirmek, doğal afet ve yangınlarda kullanmak amacıyla 6 adet arazözü hizmete aldık. Kanalizasyon hatlarımızdaki yoğunluktan kaynaklanabilecek sıkıntılarla hızlı ve etkin bir şekilde önlemek ve mücadele edebilmek içinde 2 adet vidanjörümüzde makine parkımızda yerini aldı. Yeni eklenen 8 yeni aracımızla birlikte teknik araç sayımız 1119'a çıkarttık. Uluslararası standartlarda Antalya'mıza 7/24 en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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