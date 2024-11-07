Antalya Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere 60 Ton Sertifikalı Buğday Tohumu Hibe Etti

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesindeki çiftçilere 60 ton sertifikalı buğday tohumu hibe etti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilerin yüzünü güldüren adımlar atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Korkuteli'nin 44 mahallesinde tarım yapan çiftçilere verilen sertifikalı buğday tohumları, Korkuteli Ziraat Odası iş birliğiyle dağıtıldı. Sertifikalı tohumlar sayesinde çiftçiler maksimum verim almayı hedeflerken, üreticiler bu destekten büyük memnuniyet duydu. Hibe programı çerçevesinde, Korkuteli ilçesine yönelik desteklerin devam edeceği belirtildi.

3 bin dekar alana ekilecek

Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, sağlanan tohum desteğinin çiftçiler için adeta ilaç gibi olacağını vurgularken, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Büyükçetin, "Sertifikalı tohumlarımız sayesinde hem çiftçilerimiz teşvik edilmiş olacak hem de bu yıl verimleri artacak. Hibe edilen tohumlar sayesinde 3 bin dekar alanda ekim yapılacak" dedi.

Çaykenarı Mahallesi Muhtarı Soner Akkanat, bölgenin bu yıl kurak geçtiğini belirterek, "Bölgemizde yaşanan kuraklık nedeniyle Büyükşehir Belediyemizden sertifikalı tohum talebinde bulunmuştuk. 44 mahallemize dağıtılmak üzere toplamda 60 ton buğday tohumu desteği sağlandı. Çiftçilerimize en kısa sürede muhtarlarımız aracılığıyla tohumları ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA