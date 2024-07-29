Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde kapalı devre sulama sistemi projesini hayata geçiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde kapalı devre sulama sistemi projesini hayata geçiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde kapalı devre sulama sistemi projesini hayata geçiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesindeki Çığlık, Orta, Ayanlar ve Yağca mahallelerinde toplam 1500 dekar araziyi kapsayan kapalı devre sulama sistemi projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 25 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen proje, bölgede çiftçilik yapan 160 aileye modern sulama imkanı sunacak.

29.07.2024 14:28  Güncelleme: 14:34
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesindeki Çığlık, Orta, Ayanlar ve Yağca mahallelerinde toplam 1500 dekar araziyi kapsayan kapalı devre sulama sistemi projesini hayata geçiriyor. Yaklaşık 25 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen proje, bölgede çiftçilik yapan 160 aileye modern sulama imkanı sunacak. Bu sistem sayesinde, beton kanallarda yaşanan su kayıpları önlenerek, arazilerin yanı başına kadar ulaştırılan hidrantlardan su alma kolaylığı sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "yerelden kalkınma" ilkesiyle başlattığı projeler, çiftçilerin ve üreticilerin hayatını kolaylaştırıyor. Başkan Böcek, ilçe ziyaretlerinde çiftçilerden ve sulama kooperatiflerinden gelen talepleri dikkate alarak bu talepleri hızla hayata geçiriyor. Döşemealtı İlçesi Yağca Çığlık Sulama Kooperatifi tarafından talep edilen kapalı devre sulama sistemi projesi, kısa sürede ihale edilip yapılmaya başlandı. Projeyle, kaynağından alınan su, 200 tonluk bir su deposuna aktarılarak buradan da 8 km uzunluğundaki polietilen ve çelik borularla arazilere ulaştırılacak. Bu sistemle, ağaç diplerine damlama sulama yöntemi uygulanarak su kayıpları önlenecek ve verimlilik artırılacak.

Çiftçilere kolaylık

Yağca Çığlık Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Cingiz, "Bu bölgede sulama konusunda ciddi sorunlar yaşıyorduk. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e kapalı sulama sistemi talebimizi ilettik ve kendisi bu talebi hızla hayata geçirdi. Eski açık kanal sistemi su kaybına neden oluyordu. Bir de eski açık kanallar, parsellerin içinden geçerek yapılaşmayı engelliyordu. Bu durum, parsel sahiplerinin mülklerini değerlendirmelerini zorlaştırıyordu. Yeni kapalı sistemle, bu sorun ortadan kalkacak ve hem parsel sahipleri hem de çiftçilerimiz bu durumdan memnun kalacak. Yeni kapalı sistemle çiftçilerimize modern sulama imkanı sunacağız" dedi.

Topraklar daha verimli hale gelecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Atilla Ünal, "Antalya'nın zengin tarım arazilerinden olan bu bölgede özellikle nar ve zeytin üretimi yaygın. Ama çiftçi beton kanallarla yaptığı sulama yöntemiyle geçmiş yıllardan bu yana ciddi su kayıpları çekiyordu. Vatandaş çok sıkıntılar çektiği için sulamada aksaklıklar yaşanıyordu. Artık hayata geçirdiğimiz bu projeyle çiftçilerimiz suya istedikleri zaman ulaşabilecek. Yeni sistemle bu kayıpların önüne geçeceğiz ve verimliliği artıracağız" diye konuştu.

Çığlık Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Doğan, "Eskiden beton kanallar kullanılıyordu ve bu kanallar su kaybına neden oluyordu. Yeni sistemle arazimizin başına kadar su borularıyla su getirilerek, daha verimli bir sulama yapabileceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde kapalı devre sulama sistemi projesini hayata geçiriyor - Son Dakika

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