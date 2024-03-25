Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da Süt Yemi Desteği Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da Süt Yemi Desteği Sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı\'da Süt Yemi Desteği Sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi projesi kapsamında Elmalı Yuva Mahallesi'nde 9 yetiştiriciye yüzde 15'i hibeli 366 çuval yem desteği sağladı.

25.03.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Süt Yemi projesi kapsamında Elmalı Yuva Mahallesi'nde 9 yetiştiriciye yüzde 15'i hibeli 366 çuval yem desteği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından artan üretim girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Süt Yem Projesi kapsamında Elmalı'nın Yuva Mahallesi'ndeki 9 üreticiye toplam 366 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu. Proje kapsamında 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına ayda bir 300 kilo yem desteği verilmeye devam edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da Süt Yemi Desteği Sağladı - Son Dakika

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