Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa\'da Derin Deniz Deşarj Hattı İnşaatını Tamamladı

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Gazipaşa'da yapımına başladığı ve mevcut arıtma tesisinin 4 katı büyüklüğünde bir sistemi kaldırabilecek kapasiteye sahip derin deniz deşarj hattının yüzde 90'ı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gerçekleştirdiği imza töreni ile yaklaşık 10 ay önce kamuoyuna duyurulan Gazipaşa Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarj Hattı projesinde sona gelindi. Maliyeti 100 milyon lira olan ve 2050 yılına kadar yetecek proje, günlük 40 bin metreküp arıtılmış suyu denize ulaştıracak. Proje, Gazipaşa'nın mevcut arıtma tesisinin 4 katı büyüklüğünde bir kapasiteyi kaldırabilecek şekilde planlandı.

Deniz ekosistemine zarar vermeyecek

Hat uzunluğu 2600 metre, deşarj derinliği ise 40 metre olan Gazipaşa Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarj Hattının devam eden çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmayla ilgili bilgi veren ASAT Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Murat Mert Otuzaltı, "Gazipaşa ilçemizdeki mevcut arıtma tesisimizden arıtılan sular halkımızın yüzme sularına deşarj olmaktaydı. Burada her ne kadar ileri sistemlerle arıtma yapsak da emniyet tedbiri almak adına Gazipaşa Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarj Hattı Projemizi hayata geçirdik. Derin deniz deşarj hattımızda 10 barlık bir basınca sahip borular kullandık. Dalga hareketlerinden etkilenmemesi, tekne çapalarına karşı korunması gibi önlemler için 1200 metre boyunca boruların tamamı deniz tabanına gömüldü. Böylelikle deniz eko sistemine zarar vermeyecek şekilde açığa kadar iletilmiş oldu" diye konuştu.

Yaz sezonu başlamadan tamamlanacak

Normal şartlar altında Gazipaşa Atıksu Arıtma Tesisinin Membran (İleri) bir Atıksu Arıtma Tesisi olduğuna dikkat çeken Murat Mert Otuzaltı, "Her ne kadar yasal mevzuatlar çerçevesinde bu projeyi yapmak zorunda olmasak da Gazipaşa'da arıtma tesisinden çıkan sular Hacı Musa Deresi'nden halkın yüzme bölümlerine giriyordu. Biz zorunlu olmadığımız halde vatandaşlarımızı olası bir riske karşı daha da emniyetli hale aldık ve psikolojik olarak bir rahatlatma sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Halkımız atıksu bedeli olarak ödediği ücretleri bazı zamanlarda neye harcadığını bilememektedir. ASAT denilince akla ilk gelen musluktan akan su oluyor ancak biz ilave olarak kanalizasyon hatları, arıtma tesisleri, derin deniz deşarj hatları gibi daha birçok projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Projenin deniz tabanı bölümündeki yürütülen zorlu çalışmaları ise profesyonel balık adam Mehmet Yasir Ecevit, şöyle anlattı:

"Hava şartlarına bağlı büyük dalgalardan kaynaklı zor şartlar altında çalışma yürüttük. Bu bölgedeki kaya yapısı gerçekten bizi zorladı. Kum gördüğümüz yerlerde kazı yaparken çok büyük kayalarla karşılaşıyoruz. 70 tonluk kayaları kazı güzergahımız üzerinden kaldırmak zorunda kaldık." - ANTALYA