Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Demre'ye Sulama Borusu Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Demre'ye Sulama Borusu Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Demre\'ye Sulama Borusu Desteği

Antalya'nın Demre ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan 2 bin 100 metrelik sulama borusu desteği ile tarıma yönelik sulama sorunları çözüme kavuşuyor. Daha önce yaşanan yüzde 30 su kaybı yeni sistemle önlenecek.

05.11.2024 13:34  Güncelleme: 13:37
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Antalya'nın 19 ilçesinde tarıma yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Demre'nin Köşkerler Mahallesi'nde sulama borusu desteği sağladı. Bu destekle, ekilemeyen araziler suyla buluşurken, su kaybının da önüne geçilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Demre'nin Köşkerler Mahallesi'ne verilen 2 bin 100 metrelik sulama borusu desteğiyle ekilemeyen araziler suyla buluşacak. Hibe edilen bu destek sayesinde, daha önce kanallar yoluyla taşınan suyun kaybı ve sulama sorunları ortadan kalkarak, suyun daha verimli kullanılması sağlanacak.

"Yüzde 30 su kaybı yaşanıyordu"

Demre Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Nadir Gümrü, Büyükşehir Belediyesi'nin boru desteğiyle yıllardır yaşadıkları vahşi sulama sorununu çözeceklerini söyledi. Gümrü "Tarımsal sulama kooperatifimiz 1971 yılında kuruldu ve o zamandan beri açık kanallardan sulama yapıyorduk. Bu yöntemle sularımızın yaklaşık yüzde 30'u boşa gidiyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı boru hibesine başvurduk. 2 bin 100 metre boru desteği aldık. Şu ana kadar bin metresini döşedik, kalan boruları da en kısa zamanda döşeyerek projeyi tamamlamayı planlıyoruz. Borular sayesinde suların taşınması daha temiz, zahmetsiz ve su kaybı olmadan gerçekleşiyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Demre'ye Sulama Borusu Desteği - Son Dakika

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