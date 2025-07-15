Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Üreticilere Veteriner Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Üreticilere Veteriner Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Kırsal Üreticilere Veteriner Desteği
15.07.2025 10:57  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere ücretsiz veterinerlik hizmeti sunarak destek olmaya devam ediyor. Son olarak Korkuteli Nebiler Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarda tırnak bakım ve tedavisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere sağladığı veterinerlik hizmetleriyle destek oluyor. Büyükşehir ekipleri, Korkuteli'nin Nebiler Mahallesi'nde büyükbaş hayvanında ayak sorunu tespit edilen bir üreticiye, veterinerlik hizmeti sağlanarak hayvanlarının tırnak bakımı ve tedavisini yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilere desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, besicilere yem, yalama taşı, tırnak bakımı ve ücretsiz veterinerlik hizmeti sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı veterinerler, Korkuteli Nebiler Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarında yürüme zorluğu çeken bir üreticinin yardımına koştu. Ekipler, büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını ve tedavilerini yaptı.

Kırsaldaki üreticiye veteriner desteği

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli Veteriner Sağlık Teknisyeni Süleyman Çeliker, bir üreticinin büyükbaş hayvanlarında tırnak sorunu yaşandığı belirterek, "Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulundu. İki hayvanın ayaklarında topallık vardı ve bu durum yürüme zorluğuna neden oluyordu. Hayvanları yerinde tedavi ederek, veterinerlik hizmetinin yanı sıra tırnak bakımlarını da gerçekleştirdik. Tırnak bakımı, her 6 ayda bir düzenli olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde et ve süt verimi azalır, bu da üreticilerimizi maddi açıdan zarara uğratır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Korkuteli, antalya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Üreticilere Veteriner Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tahliye kararı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ’’Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’’ dediler 78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ''Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim'' dediler
Erdoğan’ın konakladığı otelde 15 Temmuz’un izleri 9 yıldır duruyor Erdoğan'ın konakladığı otelde 15 Temmuz'un izleri 9 yıldır duruyor
Tuvana Türkay’dan İtalya sokaklarında cesur kombin Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
Beşiktaş’tan Jadon Sancho açıklaması Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Diego Carlos’un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Diego Carlos'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı

09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
09:25
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
07:33
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
16:37
Isparta’da tartışma kanlı bitti Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
Isparta'da tartışma kanlı bitti! Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
16:36
Beşiktaş, Chamberlain’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti
16:30
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya’dan ceza yedi
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya'dan ceza yedi
16:23
Trabzonspor transferde büyük oynuyor Yeni hedef Atletico Madrid’in yıldızı
Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı
16:07
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!
16:00
Iğdır’da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
Iğdır'da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
15:50
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
15:46
Konyaspor, Beşiktaş’tan istiyor Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Konyaspor, Beşiktaş'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 11:05:26. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kırsal Üreticilere Veteriner Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.