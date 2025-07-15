Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Kırsal Üreticilere Veteriner Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere sağladığı veterinerlik hizmetleriyle destek oluyor. Büyükşehir ekipleri, Korkuteli'nin Nebiler Mahallesi'nde büyükbaş hayvanında ayak sorunu tespit edilen bir üreticiye, veterinerlik hizmeti sağlanarak hayvanlarının tırnak bakımı ve tedavisini yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilere desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, besicilere yem, yalama taşı, tırnak bakımı ve ücretsiz veterinerlik hizmeti sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı veterinerler, Korkuteli Nebiler Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarında yürüme zorluğu çeken bir üreticinin yardımına koştu. Ekipler, büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını ve tedavilerini yaptı.

Kırsaldaki üreticiye veteriner desteği

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli Veteriner Sağlık Teknisyeni Süleyman Çeliker, bir üreticinin büyükbaş hayvanlarında tırnak sorunu yaşandığı belirterek, "Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulundu. İki hayvanın ayaklarında topallık vardı ve bu durum yürüme zorluğuna neden oluyordu. Hayvanları yerinde tedavi ederek, veterinerlik hizmetinin yanı sıra tırnak bakımlarını da gerçekleştirdik. Tırnak bakımı, her 6 ayda bir düzenli olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde et ve süt verimi azalır, bu da üreticilerimizi maddi açıdan zarara uğratır" dedi. - ANTALYA