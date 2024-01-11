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Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Hayvancılık Üreticilerine Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Hayvancılık Üreticilerine Destek Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesinde tarımsal ve hayvancılık üreticilerine yönelik desteklerini sürdürüyor. Antep fıstığı fidesi dağıtımı ve alternatif ürün yetiştiriciliği için fidan hibeleri gerçekleştirildi. Ayrıca, süt soğutma tankı da hayvan üreticilerine hibe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Hayvancılık Üreticilerine Destek Sağlıyor
11.01.2024 - 13:18,  Güncelleme: 13:19
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri tarımsal ve hayvan üreticilerine yönelik desteklerle Korkutelili üreticileri de yalnız bırakmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Korkuteli ilçesinde Antep fıstığı fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. 140 çiftçiye 11 toplam 1540 adet Antep fıstığı fidesi dağıtımı yapıldı. Korkuteli'de ayrıca alternatif ürün yetiştiriciliğine teşvik etmek üzere üreticilere 3 bin 125 adet aronya fidanı, 1830 adet böğürtlen fidanı, bin 315 adet ahududu fidanı hibesi de gerçekleştirildi. Çiftçiler fide desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Muhitin Böcek'e teşekkürlerini iletti.

Süt tankı desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvan üreticilerini de yalnız bırakmadı. Büyükşehir ekipleri çiğ sütün sağımdan sonra soğuk zincirinin sağlanması amacıyla Korkuteli'nin Mamatlar Mahallesi Süt Üreticileri Kooperatifi'ne süt soğutma tankı hibe etti. Mahalle Muhtarı Süleyman Taşkan süt tankı desteği için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Süt tankına çok ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediyesi sayesinde Türkiye'nin en kaliteli soğutma tankına sahip olduk. Her sabah erken saatlerde buraya gelip sütlerimizi teslim ediyoruz. Son sistem süt soğutma tankını bizlere kazandırdıkları için Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek' teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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