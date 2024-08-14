Antalya Büyükşehir Belediyesi Üzüm Sıkma ve Salça Makineleri Dağıtıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Üzüm Sıkma ve Salça Makineleri Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Üzüm Sıkma ve Salça Makineleri Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, pekmez sezonunun başlamasıyla birlikte ilçelere üzüm sıkma makinesi ve salça makinesi desteği sağlıyor. Üzüm sıkma makinesi sayesinde işler hızlanırken, salça makineleri de domatesleri posa haline getiriyor.

14.08.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, pekmez sezonunun başlamasıyla birlikte ilçelere üzüm sıkma makinesi ile son derece zahmetli olan üzüm sıkma işini kolaylaştırırken, ilçelere salça makinesi desteği de sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından mobil şekilde ihtiyaç duyulan yerlere gönderilen üzüm sıkma makinesi, pekmez yapımının başladığı günlerde vatandaşın işlerini hızlandırıyor ve yaşça büyük olanların işini kolaylaştırıyor. Büyükşehir ekipleri Döşemealtı Akkoçlar Mahallesi, Kevşirler Mahallesi, Kaş Gömbe ve İbradı'da talep edilen mahallelere mobil üzüm sıkma makinesini gönderdi.

5 günlük iş 1 saate düştü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üzüm sıkma makinesini son olarak Döşemealtı ilçesine bağlı Akkoç Mahallesi'nde vatandaşın kullanımına sundu. Uzun yıllardır çiftçilik ile uğraşan Akkoç mahalle sakini Osman Şahin, 5-10 gün süren işlemin 1-2 saate kadar düştüğünü belirterek "Önceden üzümü ayaklarımız ile çiğneyerek uzun bir işlemden geçiriyorduk ve 5-10 günümüzü alıyordu. Şimdi ise 1-2 saatte bu makine sayesinde işlerimizi bitirebiliyoruz" dedi.

500 kilogram domates bir saate posa haline geliyor

Öte yandan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Odabaşı ve Çamlıca Mahallesi ile Korkuteli ilçesi Kargalık ve Karakuyu mahallelerinde salça makinesi teslim edildi. Tarhana ve salça yapımında vatandaşın işini oldukça kolaylaştıracak olan salça makineleri mahalle muhtarlarına teslim edildi. Elektrik çarpmalarına karşı izolasyonlu salça makineleri saatte 500 kilogram domatesi posa haline getirebiliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi Üzüm Sıkma ve Salça Makineleri Dağıtıyor - Son Dakika

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