Antalya'da 11 milyonu aşan yabancı turist ağırlandı, doluluk yüzde 90'ı buldu - Son Dakika
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Antalya'da 11 milyonu aşan yabancı turist ağırlandı, doluluk yüzde 90'ı buldu

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Antalya\'da 11 milyonu aşan yabancı turist ağırlandı, doluluk yüzde 90\'ı buldu
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Antalya'da yıl başından bu yana yabancı turist sayısı 11 milyonu geçerken otellerde doluluk yüzde 90'a ulaştı. Sektör temsilcileri, 5-9 Ekim'deki 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve 9-20 Kasım'daki COP31 ile hareketliliğin aralığa kadar sürmesini bekliyor.

Yılın 8,5 ayında yabancı turistte 11 milyonu aşan Antalya'da, yüzde 90'larla devam eden otellerdeki doluluk oranlarıyla yüksek sezon devam ediyor.

Turizm kenti Antalya'da, turist yoğunluğu devam ediyor. En fazla Rusya, Almanya, İngiltere'den misafir alan kentteki hareketliliğin, 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) ve 9-20 Kasım'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ile aralığa kadar devam etmesi bekleniyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, AA muhabirine, sezona kötü başladıklarını ancak temmuzdan sonra beklenen hareketliliği yaşadıklarını söyledi.

Antalya'da yıl başından bu yana gelen yabancı turist sayısının 11 milyonun üzerine çıktığını, kişi başı gelirlerde de artış gözlendiğini belirten Çek, "Hemen hemen bütün tesisler dolu şu anda. Ekimin ilk haftası Uzay Kongresi var, özellikle Belek bölgesine ciddi katkı sağlayacak. Sonrasında COP31 var, onda da 80 bin ziyaretçi, 30 bin görevli beklentisi var. Henüz rezervasyonların büyük çoğunluğu yapılmadı, çok az bir oranda yapıldı ama yavaş yavaş hareketlilik başladı. Kötü başlayan sezonu bu önemli organizasyonlarla taçlandıracağız." diye konuştu.

Çek, aralığa kadar rezervasyon almaya devam edeceklerini kaydetti.

"Yaklaşık 25 ülkeden insan konaklıyor"

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da mayıs-haziran döneminde zorlanan sektörün sonrasında toparladığını ifade etti.

Güzel bir eylül geçirdiklerini ve ekim ile kasım rezervasyonlarının da güzel göründüğünü aktaran Yorulmaz, "Kemer'de en çok önem verdiğimiz konulardan biri pazar çeşitliliği. Her otelde yaklaşık 20-25 arası farklı ülkeden insan konaklıyor. Bu da çok önemli. İç pazar da iyi gidiyor. Kemer'de şu anda hiçbir yerde 'yer yok desem' abartmış olmam." dedi.

Yorulmaz, uluslararası organizasyonlarla iyi bir kasım geçirmeyi beklediklerini kaydetti.

Kemer bölgesini en fazla Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve Almanya'dan misafirlerin tercih ettiğini anlatan Yorulmaz, pazar çeşitliliğini artırmak için kültür sanat ve spor organizasyonlarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
AntalyaEkonomituristTurizmCOP31UzaySon Dakika

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