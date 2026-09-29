Antalya'da 2025 gelir vergisi rekortmenleri açıklandı, Uğur Sipahioğlu üçüncü oldu - Son Dakika
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Antalya'da 2025 gelir vergisi rekortmenleri açıklandı, Uğur Sipahioğlu üçüncü oldu

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Antalya Defterdarlığı 2025 vergi rekortmenlerini açıkladı. Gelir vergisi listesinde 80 milyon 635 bin 389 liralık tahakkukla Uğur Sipahioğlu üçüncü sırada yer aldı; ilk 10'da Cömertoğlu ailesinden 4 isim bulunuyor. İlk iki mükellef isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Antalya'da 2025 yılı gelir vergisinde en çok vergi tahakkukuna ulaşan ilk iki mükellef isimlerinin açıklanmasını istemezken, üçüncü sırada 80 milyon 635 bin 389 liralık tahakkukla Uğur Sipahioğlu yer aldı.

Antalya Defterdarlığı tarafından açıklanan 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Gelir vergisi listesinde ilk iki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, Uğur Sipahioğlu 80 milyon 635 bin 389 liralık tahakkukla üçüncü sırada yer aldı.

Liste ilk 10 sırada Cömertoğlu ailesinden 4 isim yer aldı. Yıldırım Cömertoğlu 77 milyon 383 bin 757 liralık tahakkukla dördüncü, Tolga Cömertoğlu 74 milyon 328 bin 590 liralık tahakkukla beşinci sırada yer alırken, Egemen Cömertoğlu 36 milyon 703 bin 695 liralık tahakkukla sekizinci, Alper Cömertoğlu ise 36 milyon 553 bin 242 liralık tahakkukla dokuzuncu sırada yer aldı. İlk iki sıradaki ismin yanı sıra, 6, 7 ve 10'uncu sıralardaki mükellefler de isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Kaynak: İHA
EkonomiAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 2025 gelir vergisi rekortmenleri açıklandı, Uğur Sipahioğlu üçüncü oldu - Son Dakika
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