ASAT\'tan Belek, Kadriye, Altıntaş ve Kundu\'ya turizm yatırımları

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Antalya'nın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Belek, Kadriye, Karadayı, Altıntaş ve Kundu bölgelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği yatırımlarla altyapı ihtiyaçlarını karşıladığı bildirdi.

Serik'te yaklaşık 2 milyar 400 milyon TL'lik yatırımla Belek, Kadriye ve Karadayı bölgelerinin içme suyu altyapısı baştan sona yenilendiği belirtilirken, çalışmalar kapsamında yeni içme suyu üretim ve terfi tesisleri devreye alındığı, mevcut tesisler revize edildiği, enerji verimliliği yüksek ekipmanlar kullanıldı ve tüm sistem SCADA altyapısıyla uzaktan izlenebilir hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, yaklaşık 50 kilometrelik isale hattı yenilenirken, kullanım ömrünü tamamlayan hatlar modern altyapıyla değiştirildiği, böylece bölgenin uzun yıllar boyunca güvenli ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak altyapının hizmete kazandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Su kayıplarına kalıcı çözüm"

ASAT ekiplerinin ayrıca geçmiş yıllarda fiziki su kayıplarına ve işletme sorunlarına neden olan eski çelik isale hatlarında da kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirdiği ifade edildi. Belek ve Kadriye'ye içme suyu sağlayan ana iletim hattının güzergahı yeniden düzenlendiği ve hasarlı borular değiştirilerek su kayıpları önemli ölçüde azaltıldığı kaydedildi.

"Altıntaş ve Kundu'nun geleceğine güçlü alt altyapı"

Turizm yatırımlarının hızla devam ettiği Altıntaş ve Kundu Oteller Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyar 155 milyon TL maliyetli içme suyu altyapı projesi tamamlandığı belirtilirken, proje kapsamında ayrıca onlarca sondaj kuyusu açıldığı ve yaklaşık 17 kilometrelik yüksek kapasiteli içme suyu basma hattının imalatı gerçekleştirildiği aktarıldı. Karayolu geçişlerinde yatay delgi yöntemi kullanıldığı belirtilirken, hem ulaşımın aksamaması sağlandığı hem de altyapı çalışmaları güvenli şekilde sonuçlandırıldığı ve yapımı tamamlanan hatlar devreye alınarak bölgenin artan içme suyu ihtiyacına uzun yıllar hizmet edecek kalıcı bir altyapı oluşturulduğu ifade edildi. - ANTALYA