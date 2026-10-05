Antalya'da AA moderatörlüğündeki IAC 2026 panelinde Kacır ve Bayraktar konuşacak

Teknoloji, uzay ve yeni neslin geleceği 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) ele alınacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Kongre kapsamında teknoloji, uzay ve yeni neslin geleceği halk gününde masaya yatırılacak.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde düzenlenecek "Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil" başlıklı panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuşmacı olarak yer alacak.

Açılış Seremonisi Alanı'nda gerçekleştirilecek panel, 9 Ekim Cuma günü 15.00'te başlayacak.