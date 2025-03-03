Antalya'da Bal Arısı Petek Evi Projesi Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Bal Arısı Petek Evi Projesi Açılışa Hazırlanıyor

Antalya\'da Bal Arısı Petek Evi Projesi Açılışa Hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bal Arısı Petek Evi' projesi, İbradı ilçesinde arı ve bal üreticilerine destek vermek için gün sayıyor. Projemiz, üretim, eğitim ve ekonomik destek sağlayarak bölge halkının arıcılık faaliyetlerine katkıda bulunacak.

03.03.2025 12:24  Güncelleme: 12:31
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma vizyonu kapsamında çalışmalarını başlattığı "Bal Arısı Petek Evi" projesi açılış için gün sayıyor.

İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde arı ve bal üreticilerini desteklemek için faaliyete geçirilecek olan "Petek Evi", üretim ve eğitim desteğinin yanı sıra İbradı'ya ekonomik, turizm ve kültürel açıdan destek sağlayacak bir merkez olacak.

Arıcılığa destek, ekolojiye katkı

Petek Evi'nde, bölgede arıcılık faaliyetlerinde bulunan üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla 20 kişilik eğitim salonu yer alacak. Eğitimlerde arı ürünleri, arı bakımı, arı besleme, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bitkisel üretime olan katkılarını içeren konular yer alacak. Bal Arısı Petek Evi'nde geçmişten günümüze arıcılığın gelişimini anlatan, çeşitli yörelere ait arıcılık malzemeleri ile geleneksel ve modern arıcılık tekniklerinin ve arıların anatomik yapılarının görsel olarak sergileneceği bir sergi salonu da bulunacak. Bal Arısı Petek Evi Projesi, bölgede arıcılığın desteklenmesinin yanı sıra verilecek eğitimlerle kendini hızla hissettiren kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir çevre gibi pek çok konuda halkın bilinçlenmesi için önemli katkılar sunacak.

Petek evi ile bölge halkına ekonomik destek

Petek Evi'nin içerisinde bölge halkının hasat ettikleri balları ekonomik kayba uğratmadan süzme işlemini gerçekleştirebileceği elektronik ve manuel bal süzme makinaları bulunacak. Paketleme ve etiketleme işlemlerinin yapılacağı üniteler üreticilerin hizmetinde hazır halde bulunacak. Turistik ziyaretlerin yoğun olarak gerçekleştiği bölgede yöre halkının süzüp paketledikleri ballarını satabilecekleri ve farklı yöresel ürünlerini de tanıtabileceği satış ünitelerinin de bölge halkına kazandırılması amaçlanıyor.

Atıl binadan üretim merkezine

Proje kapsamında atıl durumda bulunan Ürünlü İlkokulu binası Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki binayı ayağa kaldırmak için gerekli restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra "Bal Arısı Petek Evi"ne dönüştürmek için gerekli çalışmaları başlattı.

İbradı'ya önemli katkı sağlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Ziraat Mühendisi Fatma Tülek, projenin İbradı'ya önemli katkı sağlayacağını söyledi. Tülek, "Merkezimizi önümüzdeki günlerde vatandaşla buluşturacağız. Vatandaşlarımıza burada arıcılık eğitimi vereceğiz. Bal süzme ve paketleme alanı oluşturuyoruz. Yöre halkının ürettiği balları kayba uğramadan, kolaylıkla süzüp, paketleyip depolayabileceği bir alan oluşturacağız. Sergi salonumuz olacak. Orada ise geleneksel ve modern arıcılığın ürünleri İbradı halkına sunulacak. Burası, İbradı'ya ekonomik, turizm ve kültürel açıdan destek sağlayacak bir merkez olacak" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Bal Arısı Petek Evi Projesi Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika

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