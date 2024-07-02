Antalya'da Domates ve Sebze Miktarı Azalırken, Meyve Fiyatları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Domates ve Sebze Miktarı Azalırken, Meyve Fiyatları Arttı

Antalya\'da Domates ve Sebze Miktarı Azalırken, Meyve Fiyatları Arttı

Antalya hallerinde işlem gören domates miktarı ve sebze miktarı yıllık olarak azalırken, meyve miktarı ise artış gösterdi. Domates fiyatları yıllık olarak artarken, sebze fiyatları da yükseldi. Meyve fiyatları ise yıllık işlem miktarındaki artışa rağmen daha da yükseldi. Haziran ayında domates, sebze ve meyve endeksleri düşüş gösterdi. Domates için son 6 yılın en düşük miktar endeksi kaydedildi. Sebze miktarı da rekor düşüş yaşadı. Meyve miktarı ise azalmasına rağmen fiyatları arttı.

02.07.2024 10:45
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Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi yıllık yüzde 6,83 ve sebzede yüzde 7,88 azalırken, meyvede yüzde 2,13 arttı. Domates fiyat endeksi yıllık yüzde 27,49 artarken, sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 45,53 arttı, meyvenin yıllık işlem miktarındaki artışa rağmen fiyat endeksi yıllık yüzde 89,80 arttı.

Antalya Ticaret Borsası, Haziran ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin Haziran ayında miktar endeksleri, domateste 39, sebzede 47 ve meyvede 71, fiyat endeksleri ise domateste 964, sebzede bin 43 ve meyvede bin 839 olarak gerçekleşti. Haziran ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 58,73, sebzede yüzde 62,82 ve meyvede ise yüzde 52,86 azaldı.

Meyve fiyatları ortalamanın üstünde

Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 6,83 ve sebzede yüzde 7,88 azalırken, meyvede yüzde 2,13 arttı. Haziran ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için 9 yıllık ortalama değerlerde olurken, yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates ve sebze için ortalama, meyvede ise ortalamanın üstünde gerçekleşti.

Haziran ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 27,49 olarak tabloya yansırken, miktardaki yüzde 6,83'lük düşüş bu yükselişi tetikledi. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 45,53 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksindeki yüzde 7,88'lik düşüş fiyat endeksinin artışına neden oldu. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 89,80 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 2,13'lük artışa rağmen fiyatlar ortalama üstü artış kaydetti.

Domates için son 6 yılın miktarda rekor düşüş

Haziran ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda rekor düşüş ve fiyatta ise ortalama üstü artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi Haziran ayında yüzde 58,73, fiyat endeksi aylık yüzde 12,28 düşüş gösterdi. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde 62,82 düşmesine karşılık işlem fiyat endeksi aylık yüzde 5,95 arttı. Son 6 yılın Haziran ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde rekor düşüş ve fiyat endeksinde ise rekora yakın artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Haziran ayında yüzde 52,86 düşerken, işlem fiyat endeksi yüzde 89,80 arttı.

Son 6 yılın Haziran ayları dikkate alındığında aylık değişimler; meyve miktar endeksinde rekor düşüş, fiyat endeksinde ise rekor artış olarak tabloya yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Domates ve Sebze Miktarı Azalırken, Meyve Fiyatları Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Domates ve Sebze Miktarı Azalırken, Meyve Fiyatları Arttı - Son Dakika
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