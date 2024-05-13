Antalya\'da düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı 30 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi

Ekonomi

Antalya'nın Finike ilçesinde 8-10 Mayıs tarihlerinde 27'nci kez düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nı 3 günde 30 bini aşkın kişi ziyaret etti.

6 bin metrekare alanda düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nda tohumdan gübreye, zirai ilaçtan sulama sistemlerine, sera konstrüksiyonlarından fideye kadar birçok sektörden 81 katılımcı yer aldı. Ziyaretçiler, tarımla ilgili yeni hizmet ve ürünleri inceleyerek katılımcı firmalar ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde soru ve önerilerine karşılık buldu. Yeni iş ve ticari birlikteliklerin kurulduğu fuarda, tarım teknolojileriyle ilgili yenilikler de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

3 gün boyunca tarım konuşuldu

Fuarda aynı zamanda çok sayıda etkinlik düzenlendi. Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenen ve genç çiftçilerin katıldığı "Söz Çiftçide" panelinde çiftçilerin üretmek için yaptıkları mücadele paylaşıldı. BATEM uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen Narenciye Yetiştiriciliği programında narenciyede görülen hastalıklardan aşılamaya birçok konu gündeme geldi. Bölgedeki ziraat odası başkanlarının katılımıyla ATB Basın Danışmanı Vahide Emel Yanık moderatörlüğünde düzenlenen "Batı Antalya Tarımı" başlıklı panelde ziraat odası başkanları tarım sektöründe yaşanan sorunları ve sektör paydaşlarının beklentilerini dile getirdi. Tarım GES uygulamaları panelinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer güneş enerji sistemleri uygulamaları ve desteklerini anlattı.

Çiftçi aileler yarıştı

Hasyurt Tarım Fuarı'nda Antalya Tarım Konseyi, Finike Belediyesi ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle "Çiftçi Aileler Yarışıyor" ödüllü bilgi yarışması düzenlendi. 6 çiftçi ailenin yarıştığı bilgi yarışmasında, Elmalı'dan Alptekin ailesi birinci olurken Demre'den Peker ailesi ikinci, Finike'den Çiloğlu ailesi ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan aileye 10 bin, ikinci olan aileye 7 bin 500, üçüncü olan aileye 5 bin, katılımcı ailelere 2 bin 500 TL para ödülü verildi. Yarışmada dereceye giren ailelere ödülleri Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Antalya Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal tarafından takdim edildi. Yarışmaya katılan ailelere çeşitli hediyeler de verildi. - ANTALYA