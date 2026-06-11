Antalya yeme-içme sektöründen katı atık bedellerine ilişkin çözüm çağrısı: "Orantısız artışlar işletmelerimizin sürdürülebilirliğini zorluyor"

Antalya'da faaliyet gösteren restoran, kafe ve yeme-içme sektörü temsilcileri, ilçe belediyeleri tarafından son dönemde uygulanmaya başlanan ve bir önceki yıla göre yüzde bin ile yüzde bin 500 (10 ila 15 kat) oranında artış gösteren "Evsel Katı Atık Hizmet Bedelleri" uygulamasının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin sektör temsilcileri adına bir değerlendirme yapan Antalya Restoran ve Kafe İşletmecileri Derneği Başkanı ve ATSO 37. Grup (Restaurant, Yiyecek-İçecek ve Eğlence Hizmetleri) Meslek Komitesi Üyesi Selçuk Salih Yılmaz, uygulamanın hukuki çerçeveye ve ekonomik gerçekliklere daha uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, "Son günlerde esnafımıza ve işletmelerimize tebliğ edilen katı atık hizmet bedelleri, sektörümüzde ciddi bir endişe oluşturmuştur. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olan bir bedelin bu yıl 56 bin TL'ye, 10 bin TL olan bir bedelin 122 bin TL'ye çıkarıldığını görmekteyiz. İlgili yönetmelik gereği bu bedellerin 'tam maliyet' esasına dayanması gerektiğinin bilincindeyiz; ancak maliyetlerdeki olağan artışların çok ötesinde olan bu astronomik oranların, halihazırda yüksek maliyetlerle mücadele eden esnafımızın ayakta kalma çabasını sekteye uğratacağı açıktır" dedi.

"Hesaplamalarda 'Kirleten Öder' ilkesi esas alınmalıdır"

İlgili mevzuatta, katı atık tarifelerinin 'kirleten öder' prensibine göre belirlenmesini öngörüldüğü belirten Yılmaz, "Ancak mevcut uygulamada işletmenin fiilen ürettiği atık miktarı veya konteyner hacmi yerine 'metrekare' üzerinden hesaplamalar yapıldığı anlaşılmaktadır. Ağırlıklı olarak paket servis ve kurye ile çalışan, personel sayısı ve fiziki atık üretimi düşük olan işletmeler ile geniş oturma alanlarına sahip işletmelerin salt kapalı alan büyüklüğü üzerinden aynı kategoride değerlendirilmesi hakkaniyete uygun sonuçlar doğurmamaktadır. Kriterlerin daha adil ve ölçülebilir verilere dayandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Tahsilat usulünde mevzuata uyum beklentimiz"

Tahsilat usulünde mevzuata uyumu beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Atıksu ve Evsel Katı Atık Yönetmeliği'nin 22. maddesi, bu bedellerin müstakilen ve düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden tahsil edilmesini düzenlemektedir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla yetkinin ilçe belediyelerine verilerek müstakil tahakkuklar yapılması, hukuki geçerlilik açısından soru işaretleri barındırmaktadır. İdari işlemlerin, üst norm olan Bakanlık yönetmeliklerine tam uyum içinde yürütülmesi hepimizin ortak beklentisidir" diye konuştu.

"Ortak akılla çözüm bulmaya hazırız"

Antalya Restoran ve Kafe İşletmecileri Derneği ve ATSO 37. Grup Komitesi olarak, amaçlarının kurumlarla karşı karşıya gelmek olmadığını da söyleyen Yılmaz, "Şehrimizin ve esnafımızın menfaatleri doğrultusunda ortak akılla kalıcı çözümler üretmektir. İşletmelerimizi ekonomik olarak darboğaza sürükleyecek bu fahiş oranları ve hesaplama yöntemlerini yeniden gözden geçirilmesine davet ediyoruz. Şehrimizin yetkilileriyle diyaloğa her zaman açığız; bununla birlikte, çözümsüzlük halinde üyelerimizin ticari varlıklarını korumak adına idari itiraz ve yargı yollarına başvurma haklarımızı da yasal süreleri içinde kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA