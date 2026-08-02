Antalya'da Hal Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Antalya'da Hal Endeksi Yükseldi

Antalya\'da Hal Endeksi Yükseldi
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2026 Temmuz'da Antalya'da sebze fiyatları %64,03, domates %30,27, meyve %25,68 arttı.

Antalya Ticaret Borsası'nın açıkladığı 2026 Temmuz ayı hal endeksine göre, Antalya hallerinde işlem gören sebzenin fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 64,03 artarken, domates fiyat endeksi yüzde 30,27, meyve fiyat endeksi ise yüzde 25,68 yükseldi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin hal endeksi verilerini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebzenin işlem miktarı ile fiyat endeksleri, bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Verilere göre, Temmuz ayında domatesin işlem miktarı yıllık bazda yüzde 25,90 artarken, fiyat endeksi yüzde 30,27 yükseldi. Meyvede işlem miktarı yüzde 13,03 azalmasına rağmen fiyat endeksi yüzde 25,68 arttı. Sebzede ise işlem miktarı yüzde 13,37 artarken, fiyat endeksi yüzde 64,03 ile en yüksek yıllık artışı kaydetti.

Aylık bazda ise işlem miktarlarında tüm ürün gruplarında gerileme yaşandı. Domatesin işlem miktarı yüzde 66,18, sebzenin yüzde 61,40, meyvenin ise yüzde 27,12 azaldı. Aynı dönemde domates fiyat endeksi yüzde 41,12, sebze fiyat endeksi yüzde 37,85 artarken, meyve fiyat endeksi yüzde 2,10 geriledi.

ATB verilerine göre, son 8 yılın Temmuz ayları dikkate alındığında domateste işlem miktarındaki yüzde 66,18'lik düşüş üçüncü en yüksek azalış, fiyat endeksindeki yüzde 41,12'lik artış ise dördüncü en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Meyvede fiyat endeksi son 8 yılın ikinci en yüksek düşüşünü gösterirken, sebzede fiyat endeksindeki yüzde 37,85'lik aylık artış son 8 yılın beşinci en yüksek artışı oldu

Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Hal Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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