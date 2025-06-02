Antalya'da Meyve Fiyatlarında Rekor Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya'da Meyve Fiyatlarında Rekor Artış

Antalya\'da Meyve Fiyatlarında Rekor Artış
02.06.2025 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da meyve fiyatları yıllık yüzde 93,50 artarken, meyve miktarında rekor düşüş yaşandı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin Hal Endeksini açıkladı. Verilere göre, domates, sebze ve meyve gruplarında işlem miktarlarında düşüş yaşanırken, fiyatlarda dikkat çeken artışlar kaydedildi. Özellikle meyve fiyatlarında yıllık bazda rekor artış dikkat çekti.

ATB'nin "Domates, Sebze ve Meyve Endeksleri"ne göre, Antalya hallerinde işlem gören ürünlerde yıllık bazda domates miktar endeksi yüzde 2,68 azaldı, fiyat endeksi ise yüzde 72,50 artış gösterdi. Sebzede miktar endeksi yüzde 25,85 azalırken, fiyat endeksi yüzde 41,16 arttı. Meyve grubunda ise işlem miktarı yüzde 61,92 azalırken, fiyat endeksi yüzde 93,50 oranında yükseldi.

Meyvede 10 yılın rekor düşüşü, fiyatta rekor artış

2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre domates miktarı yüzde 1,37, sebze miktarı yüzde 10,35 ve meyve miktarı yüzde 56,68 oranında arttı. Ancak yıllık bazda değerlendirildiğinde, meyvede yüzde 61,92'lik düşüşle son 10 yılın en sert azalışı yaşandı. Aynı dönemde fiyat endekslerinde yıllık bazda domateste yüzde 72,50, sebzede yüzde 41,16 ve meyvede yüzde 93,50 oranında artış gerçekleşti.

ATB'den yapılan açıklamada, ürün miktarlarındaki düşüşlerin fiyat artışlarını tetiklediği belirtilerek, arz azalmasının piyasada etkili olduğu vurgulandı.

Domates ve sebzede işlem miktarı artsa da fiyatlar geriledi

Mayıs ayında domates işlem miktarı bir önceki aya göre yüzde 1,37 artarken, fiyat endeksi yüzde 7,28 oranında geriledi. Sebze miktar endeksi yüzde 10,35 artarken, fiyat endeksi yüzde 31,75 oranında azaldı. Bu durum, son 7 yılın Mayıs ayları dikkate alındığında sebzede ortalamanın altında miktar artışı ve fiyatlarda ortalama düzeyde azalış olarak değerlendirildi.

Meyvede en düşük artış, fiyatta ortalama azalış

Meyve işlem miktarı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 56,68 oranında arttı. Ancak fiyat endeksi yüzde 17,67 oranında geriledi. 7 yıllık veriler ışığında bu artış, meyvede aylık bazda en düşük artış olarak kayıtlara geçti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, antalya, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Meyve Fiyatlarında Rekor Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi Tekini 6 bin 500 liraya satıyor Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor
Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı Beynine çivi saplanan küçük kız mucizevi şekilde kurtarıldı
Boşanma aşamasındaki Cardi B’den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Boşanma aşamasındaki Cardi B'den şaşırtan hamle: Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Çiçek açan Tülüşah’ı koparmanın cezası 557 bin TL Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Yeşil Vatan’ vurgusu: 5 karar aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
İş hanında mide bulandıran görüntü Kamera açısını değiştirdi ama... İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı

09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
04:44
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı
Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
15:07
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:04
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
14:55
İzmir’deki grev krizinde kim haklı
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
14:51
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
14:43
Olaylı maça devlet el koydu
Olaylı maça devlet el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 10:11:32. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Meyve Fiyatlarında Rekor Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.