Antalya'da Pazar Yerlerinde Hijyen ve Düzenlemelerle Yeni Standartlar - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Pazar Yerlerinde Hijyen ve Düzenlemelerle Yeni Standartlar

Antalya\'da Pazar Yerlerinde Hijyen ve Düzenlemelerle Yeni Standartlar

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'daki 29 pazar yerinde hijyen koşulları ve görsel düzenlemeleri artırmak amacıyla tek tip önlük uygulaması başlattı. Bu adım, hem pazarcıların giyiminde standart sağlıyor hem de alışveriş deneyimini iyileştiriyor.

07.11.2024 14:34  Güncelleme: 14:39
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından ilçedeki toplam 29 pazar yerinde, eşit standartların sağlanması adına üniforma, iş kıyafeti, mal ve hijyen şartları gibi düzenlemeler getiriliyor. Böylece pazar yerlerinde alışverişin daha cazip hale gelmesi hedefleniyor.

Pazar tezgahları sabahın erken saatlerinden itibaren belediye zabıta ekiplerinin gözetiminde, belirlenen sınırlar içinde vatandaşların rahatça alışveriş yapabileceği şekilde kuruluyor. Hassas teraziler, ürün etiketleri ve hijyen kuralları zabıta ekiplerince denetleniyor. Tezgahların sınır dışına çıkmasına izin verilmediğinden, alışveriş yapan vatandaşlar için geniş ve düzenli alanlar oluşturuluyor.

Muratpaşa Belediyesi, pazarcı esnafının giyim kuşamında bir standart oluşturulması amacıyla tek tip önlük uygulaması başlatıldı. İlk olarak Fener Çarşamba Pazarı'nda zabıta ekipleri ve Turunç Masa personeli tarafından önlük dağıtımı yapıldı. Bu sayede pazar yerleri kurumsal bir görünüme kavuşurken, vatandaşlar da alışverişlerini daha rahat yapabiliyor.

Şarküteri ürünleri satan ve 20 yıldır pazarcılık yapan Hatice Erdem, "Önlük uygulamasına çok sevindim. Kendim de beyaz önlük ve eldivensiz çalışmam. Hem hijyen hem de görünüm açısından çok güzel bir uygulama oldu, teşekkür ederim" dedi.

Seyyar Sabit Sebze ve Meyveciler Odası Denetleme Kurulu Başkanı Öner Şimşekler ise, "Müşteriler pazar yerinde satıcı ve alıcıyı ayırt edemiyor, her tip kıyafetle dolaşılıyor. Tek tip kıyafet sayesinde ürünlerin sahibi kim belli olacak. Ayrıca temizlik ve hijyen standartlarının sağlanması hem esnaf hem de müşteriler için çok önemli. Hassas terazilerin kullanılması, ürün etiketlerinin görünür olması ve satış sırasında bağırarak reklam yapılmaması huzurlu bir alışveriş ortamı sunuyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Pazar Yerlerinde Hijyen ve Düzenlemelerle Yeni Standartlar - Son Dakika

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