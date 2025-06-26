Antalya'da Sağlık Turizmi Toplantısı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Antalya'da Sağlık Turizmi Toplantısı Başladı

Antalya\'da Sağlık Turizmi Toplantısı Başladı
26.06.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini artırmak için Antalya'da toplantı düzenlendi.

TOBB Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle düzenlenen Sağlık Turizmi Akdeniz Bölge Toplantısı, Antalya'da başladı.

Sağlık turizmi alanında bölgesel iş birliğini güçlendirmek, sektörel sorunlara çözüm üretmek ve sürdürülebilir büyüme yolunda somut adımlar atmak amacıyla düzenlenen Sağlık Turizmi Akdeniz Bölge Toplantısı, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Sağlık sistemimizdeki büyük değişim bizi dünyada ilk sıralara yerleştirdi

Programda yaptığı konuşmada, son 25 yılda Türkiye'de sağlık sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Vali Şahin, "Son 25 yılda fiziki kapasitemizi hızla büyütürken, sağlık personelimizi de sayı ve kalite açısından artırdık. Modern sağlık araç ve gereçleriyle donanımımızı güçlendirerek, dünyadaki en iyi hastanelerle hizmet veren bir ülke konumuna geldik. Antalya özelinde ve Türkiye genelinde de turistik yatak kapasitesi olarak dünyadaki en yüksek kapasitelere sahip ülkeler arasına girdik. Sadece sayı olarak değil, kalite açısından da Antalya'daki oteller ve turizm hizmet sektörü, dünyanın en kaliteli hizmet sunan sektörlerinden biri haline geldi." dedi.

Antalya, sağlık turizmi alanında önemli bir aktör olma yolunda

Antalya'nın güçlü altyapısı ve imkanları ile sağlık turizmi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Bugün Antalya'dan 300'ün üzerinde dünya şehrine uçak seferi düzenleniyor. Bunu dünya genelinde çok az sayıda şehir başarabiliyor. Antalya, kaliteli ve makul maliyetli sağlık hizmeti sunma kapasitesine sahip bir şehirdir. Avrupa pazarındaki mevcut potansiyeli iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Böylece Antalya'nın sağlık turizminden alacağı payın çok daha ileri seviyelere ulaşacağına ve bu toplantının bunun ilk adımlarından birisi olacağına inanıyorum " ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından program, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver'in katılım sağladığı "Sağlık ve Turizm Alanında Kamu Stratejileri ve Yol Haritaları" konulu panel ile devam etti. 25-26 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan etkinlikte, sağlık turizmi alanında yapılan yasal düzenlemeler, düzenlemelerin uygulamadaki etkileri, uluslararası iş birliği fırsatları ve sektör alanındaki son yenilikler, uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Sururi Corabatır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülgen, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver ile sektör ve STK temsilcileri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Akdeniz, antalya, Sağlık, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Sağlık Turizmi Toplantısı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
21:21
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 16:21:30. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Sağlık Turizmi Toplantısı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.