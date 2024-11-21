Antalya'da Uluslararası Turizm Kongresi Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya'da Uluslararası Turizm Kongresi Sona Erdi

Antalya\'da Uluslararası Turizm Kongresi Sona Erdi

14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, AKTOB'un ev sahipliğinde Antalya'da başarıyla gerçekleşti.

21.11.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "Uluslararası Resort Turizm Kongresi" sona erdi.

İş Bankası ana sponsorluğunda kentteki bir otelde gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da açılışına katıldığı kongrede, paneller, oturumlar ve sunumlar gerçekleştirildi.

Teması "Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında Turizm" ve "Kolektif Zanaat, Yeni Turizm Çağı" olan kongrede, turizmciler tecrübelerini paylaştı, yeni trendler ve sorunlar da değerlendirildi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu kapasitede bir kongrenin 14'üncüsünü gerçekleştirmenin büyük bir gurur olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında AKTOB'un 40'ıncı yılını kutladıklarını söyledi.

Kongrede önemli konuşmaların gerçekleştirildiğini anlatan Kavaloğlu, "Konaklama sektöründe dünyada çok önemli bir yerdeyiz. Dolayısıyla özellikle her şey dahil, deniz, kum, güneş dediğimiz kitlesel turizm hareketinde dünyada çok önemli ülkelerden biriyiz. Antalya'sız ve Türkiye'siz dünya turizmi düşünülemez. Konaklama sektörü olarak başarıyla işin altından kalkıyoruz." diye konuştu.

Kavaloğlu, "15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"ni de 20 Kasım 2025'te gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

"Markalaşmak önemli"

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de Mısır ve Dubai'deki turizm sürecini anlatarak, turizmde ulaşılabilirliğin, plajların, finansmanın önemine değindi.

Yeni otel yapmak yerine markalaşmaya önem vermek gerektiğini aktaran Tamince, şunları kaydetti:

"Yeni yatırım mı yapmalıyım, markamı mı artırmalıyım? Bu ikilemi ben yıllarca yaşadım. Tezgahın başında oturup, girişi çıkışı personel alımını mı takip edeyim, yoksa dışarıda yeni iş mi kovalayayım? Neticede ikisini birden yapamıyordum. Birinden diğerine geçmem lazımdı. Markanın dünyada bilinirliğine yatırım yapmalı mıyım? İtibar edilmiş markasınız ve işletmeniz için kim oteli size verir? Antalya'da biz kimseye otelimizi vermedik, 'biz sizden daha iyi yaparız' dedik. Biz ilk en zorundan başladık, kimse bizi tanımıyordu ve tesisini vermek istemiyordu."

Türkiye'nin siyasi durumu ve dünyadaki algısıyla ilgili bilgi veren emekli büyükelçi Ömer Önhon da Türkiye'nin kültür ve turizmde özellikle son yıllarda kat ettiği mesafeyi herkesin gördüğünü belirterek, ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 56 milyona dayandığını anlattı.

Turizm gelirinin çok arttığına değinen Önhon, turizm altyapısının çok geliştiğini, tesislerin, hizmet kalitesinin iyi, kültür varlıklarının çok fazla olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, antalya, Ekonomi, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Uluslararası Turizm Kongresi Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:18 İstanbul için yapılan tahmin korkutucu Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek İstanbul için yapılan tahmin korkutucu! Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
08:22 Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay’ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 20:51:37. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Uluslararası Turizm Kongresi Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.