Antalya'da yüksek kira fiyatlarında normale dönüş başladı

Antalya yüksek kira fiyatlarında normale dönüş başladı
Özellikle Rusların geri dönüşleriyle düşen kira fiyatları, inşaat sektörünün hareketlenmesiyle daha da azaldı
Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar:
"Yabancıların gözleri açıldı, fiyatların yüksek olduğunu gördüler"
"Pandemi döneminde tamamen duran inşaat sektörü yeniden başladı Antalya'daki evlerin sayısı arttı."
"Şuan fiyatlar olması gereken yere geldi. Enflasyona göre devam ediyor, 2024 yılında da enflasyona göre hareket edecektir"
ANTALYA - Rusya- Ukrayna savaşı sonrası yabancı akınına uğrayan Antalya'da yükselen konut kira fiyatları, geri dönüşlerin başlaması ve yabancıların kiraları yüksek bulmasıyla birlikte normale döndü. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Yabancıların gözleri açıldı, fiyatların yüksek olduğunu gördüler" dedi.
2 yıl önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancı göçünün yaşandığı Antalya'da kira fiyatları fahiş bir şekilde artmıştı. Kentteki özellikle Rus ve Ukraynalı yabancıların, savaşın hızının kesilmesiyle birlikte geri dönüşlere geçmesi, mevcutta kalan yabancıların ise fiyatları yüksek bulmasıyla artış rüzgarı bir anda kesildi.
Pandemide inşaat sektöründeki yaşanan durgunluğun da 2023 yılında tekrar hareketlenmesi, kentte dairelerin artmasına ve fiyatların geri çekilmesine katkı sağladı.
"Yabancıların gözünü açtı"
Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kentin yoğun yabancı göç aldığı dönemde 5-10 bin lira bandından olan kiraların bir anda 30-40 bin lira seviyesine çıktığını kaydetti. İlerleyen süreçte yabancıların fiyatları yüksek bulduğunu kaydeden Çağlar, "İnsanlar buraya yerleştikten sonra gözünü açtı ve fiyatların böyle olmadığını gördü. Fiyatlar yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Savaş bitmedi ancak geriye dönüşler oldu. ve Antalya'daki evler fazlalaştı. Pandemi döneminde inşaat sektörü tamamen durmuştu, şu anda ise başladı. 2023 yılında her şey oturdu.
"2024 yılında kira fiyatları enflasyona göre ilerleyecektir"
1 Kasım 2023 tarihinde bakanlığın aldığı kararlar ilan sitelerine koyulan ilanların önüne gelen kişilerce koyulamamasının da fiyatların düşüşünde etkisi olduğunu aktaran Çağlar, "Her önüne geçen ilana istediği fiyattan koyuyordu ve fiyatları yükseltiyordu. Şuan fiyatlar olması gereken yere geldi. Enflasyonuna göre devam ediyor, 2024 yılında da enflasyona göre hareket edecektir" diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Antalya'da yüksek kira fiyatlarında normale dönüş başladı - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'da transfer yolcular dahil 16 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırarak tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. İnşallah bu yıl daha da yüksek rakamlara ulaşacağız" dedi.
BYD, 2023'ün son çeyreğinde net karında artış bildirdi ve Elon Musk'ın Tesla'sını geçerek dünyanın en büyük çeyreklik elektrikli otomobil satıcısı oldu. Shenzhen merkezli otomobil üreticisi, yılın son üç ayında net karını yüzde 19 artırarak 1.20 milyar dolara ulaştırdı. Gelir, yüzde 15 artarak 24.9 milyar dolar oldu. BYD'nin net karı tüm yıl için yüzde 81 artarak 4.2 milyar dolar oldu ve brüt kar marjları, geçen yıla kıyasla yüzde 17'den yüzde 20'ye yükseldi. BYD'nin dördüncü çeyrek satış hacmi yüzde 38 arttı; şirket, 526 bin'den fazla elektrikli otomobil satarak Tesla'nın 80 bin fazlasını sattı. Warren Buffett destekli BYD, üst üste ikinci yıl daha fazla araç üreterek, 3 milyon yeni enerji aracı (NEV) üretti; bu, hem hibrit hem de bataryalı elektrikli otomobilleri içeriyor. BYD'nin çoğu aracı, Tesla'nınkinden daha düşük bir fiyat aralığında satılıyor ve hibrit araçlar ya da tamamen elektrikli otomobiller olarak satın alınabiliyor. BYD, geçen yıl 50'den fazla ülkede ürünlerini sattı ve NEV satışlarında 'birçok ülkede birinci sırada' yer aldığını söyledi. Şirket, geçen yıl 242 bin'den fazla birimi ihraç etti. BYD, Macaristan'da yeni bir fabrika inşa etmeyi planlıyor ve orada ilk elektrikli otomobil müşteri grubuna teslimatlar yaptı. Ayrıca, Güney Amerika'da profili iyileştirmek için Brezilya'da eski bir Ford Motor Co. üretim merkezini canlandırmak üzere 620 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. BYD, küresel genişlemesini sürdürerek Çin'in NEV pazarının 2024'te güçlü bir şekilde büyüyeceğini belirtti. Şirket, çok markalı stratejisini ve küresel genişleme çabalarını sürdüreceğini söylüyor. BYD'nin başarısı, Pekin'den gelen cömert sübvansiyonlarla destekleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak programı kapsamında yaptığı ziyaretlerde, doğal gaz arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bayraktar, Sakarya gaz sahasında günlük gaz üretimini artırmak için yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını ve birkaç hafta içinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv beklentilerinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine vurgu yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?