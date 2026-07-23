Antalya'dan Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Artış - Son Dakika
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Antalya'dan Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Artış

23.07.2026 11:16
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Antalya'nın BAİB'inde yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk yarısında yüzde 16,45 arttı.

Örtü altı tarımın lideri Antalya'nın da bulunduğu Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinde (BAİB) yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 16,45 artarak 491 milyon 141 bin dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ülke genelinde 1 Ocak-30 Haziran arasında 667 milyon 723 bin 678 dolarlık taze sebze ve 757 milyon 549 bin 331 dolarlık taze meyve ihracatıyla toplam yaş meyve ve sebze ihracatı 1 milyar 425 milyon 273 bin doları aştı.

Bu rakamın yaklaşık yüzde 34,4'lük kısmı ise Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı BAİB'ten yapıldı.

Batı Akdeniz'in lokomotif sektörü yaş meyve ve sebze

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, bölgeden yılın ilk yarısında yaş meyve ve sebze, maden, ağaç mamulleri, kimyevi maddeler sektörleri başta olmak üzere 1 milyar 472 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yıl ihracatın yüzde 6,66 oranında arttığını ve bunda yaş meyve ve sebze sektörünün önemli rol oynadığını belirten Can, "Lokomotif sektörümüz yaş meyve ve sebze, 491 milyon 141 bin dolarlık bir rakamla birinci sırada yer alıyor." dedi.

Geçen yıl yaş meyve ve sebze sektöründe 421 milyon 755 bin dolarlık yurt dışı satışı yaptıklarını anımsatan Can, bu yıl yüzde 16,45 oranında bir artış gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yaş meyve ve sebze sektöründe de en fazla ihracatı yapılan ürünün biber olduğunu dile getiren Can, biberi domates, salatalık, kiraz, patlıcan gibi ürünlerin takip ettiğini bildirdi.

Başkan Can, bölgede örtü altı tarım sayesinde her dönem üretim yapılabildiğini ve bu durumun ihracata da olumlu yansıdığını kaydetti.

Yaş meyve ve sebze sektöründe bölgenin iddialı olduğunu vurgulayan Can, şunları söyledi:

"Sert çekirdekli meyvelerde özellikle kirazda Türkiye'de en fazla ihracat yapan birlik, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği. Yaklaşık yüzde 40 oranında ihracat, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden yapılıyor. Sebzede de özellikle biber en revaçta ürün. Çok ciddi bir artışla 160 milyon dolar gibi bir rakamı yakaladık. Bunlar sevindirici rakamlar. Tutar bazındaki artışların miktara da yansımasını temenni ediyoruz."

Yaş meyve ve sebze en fazla Almanya'ya gönderiliyor

Yaş meyve ve sebzede bölge olarak ana pazarlarının Avrupa ülkeleri ile Rusya olduğunu aktaran Can, "Avrupa Birliği ve Rusya ana pazarımız. Avrupa Birliği'nde Almanya, Romanya, Polonya birbirini takip ediyor." diye konuştu.

En fazla ihracatın 120 milyon 154 bin dolarla Almanya'ya yapıldığını dile getiren Can, bu pazarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,23 oranında bir artış gerçekleştirdiklerini belirtti. İkinci sırada 103 milyon 447 bin dolarla Rusya'nın yer aldığını söyleyen Can, bu pazarda da yüzde 9,62'lik bir artış yakaladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Antalya, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'dan Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Artış - Son Dakika

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