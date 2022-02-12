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Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihalesi 1 Nisan'a ertelendi - Son Dakika

Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihalesi 1 Nisan'a ertelendi

12.02.2022 08:48
Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihalesi 1 Nisan'a ertelendi

Antalya Demre Yat Limanı'nın yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına ilişkin projenin ihalesi 1 Nisan'a ertelendi.

Antalya Demre Yat Limanı'nın yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına ilişkin projenin ihalesi 1 Nisan'a ertelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daha önce 1 Mart'ta gerçekleştirileceği duyurulan "Antalya Demre Yat Limanı Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılmasına İlişkin İhale" 1 Nisan'a ötelendi.

Son teklif verme saati en geç 10.00 olarak belirlendi. İhale 1 Nisan saat 10.30'da yapılacak.

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Antalya, Gazete, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihalesi 1 Nisan'a ertelendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Antalya Demre Yat Limanı Projesi ihalesi 1 Nisan'a ertelendi - Son Dakika
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