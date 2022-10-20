Antalya gündem haberi... Silivri'de üretilen yerli tohumlar, Antalya'da yabancı alım heyetlerine tanıtıldı - Son Dakika
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Antalya gündem haberi... Silivri'de üretilen yerli tohumlar, Antalya'da yabancı alım heyetlerine tanıtıldı

20.10.2022 16:16

Antalya gelişmesine göre Silivri Belediyesinin desteğiyle üretilen yerli ve milli ayçiçeği ile sertifikalı arpa tohumları, Antalya'da fuarda sergilendi.

Silivri Belediyesinin desteğiyle üretilen yerli ve milli ayçiçeği ile sertifikalı arpa tohumları, Antalya'da fuarda sergilendi.

Antalya'da ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Meyve, Sebze, Ambalaj, Lojistik, Depolama, Tarım Makine ve Teknolojileri (Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze) Fuarı ve Interfresh Global Zirvesi'nde firma ve kurumların açtığı stantlar ziyaretçileri ağırladı.

Silivri Belediyesi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tohumcular Derneği iş birliğiyle Silivri Gümüşyaka Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezindeki denemeler sonucunda elde edilen yerli ve sertifikalı tohumlar da yabancı alım heyetlerinin ilgisini çekti.

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, AA muhabirine, belediye olarak "Silivri için üretiyoruz Türkiye için geliştiriyoruz" sloganıyla yola çıktıklarını ve tüm çalışmaları bu hedef doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi.

Ayçiçek tohumuyla ilgili AR-GE çalışması yaptıklarını anlatan Solak, "Yerli ve milli ayçiçeği tohumu ürettik. 1200 dönüme ayçiçeği ekimi yaparak, 100 ton ayçiçeği imalatı gerçekleştirdik. 5 litrelik tenekelere yağ olarak ambalajını yapıp, ihtiyaç sahibi 20 bin aileye ulaştırmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla çiftçilerimize 2023 adet 7,5 kilogramlık ayçiçeği tohumlarını hediye edeceğiz." diye konuştu.

Sertifikalı arpa tohumları da geliştirdiklerinin altını çizen Solak, 2020'de 120 ton, 2021'de 400 ton, bu yıl ise 450 ton sertifikalı arpa tohumu üreterek, çiftçilere 200'er kilogram dağıttıklarını ifade etti.

Orta ve küçük ölçekli çiftçinin hem üretim yapıp hem devletten katkısını alacağına dikkati çeken Solak, "Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacaklar. Yerli, milli ve sertifikalı tohumlarımızı Antalya'daki fuarda da sergiliyoruz. Misafirlerin ilgisiyle karşılaştık. Yabancı alım heyetleri, tohumlarımızı inceledi, nasıl imal ettiğimizle ilgili bilgi aldı. Biz de nasıl temin edebileceklerini anlattık." dedi.

Kaynak: AA
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