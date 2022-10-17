Antalya haberleri! Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı onaylanan Ali Bahar mazbatasını aldı - Son Dakika
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Antalya haberleri! Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı onaylanan Ali Bahar mazbatasını aldı

17.10.2022 14:42
Antalya haberleri! Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı onaylanan Ali Bahar mazbatasını aldı

Antalya haberlerine göre Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı onaylanan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, mazbatasını aldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı onaylanan Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, mazbatasını aldı.

Bahar, ATSO hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, kesinleşen seçim sonuçlarıyla birlikte artık adayların mücadelesinin de bittiğini söyledi.

Bu sonucun yargı kararı ile netleştiğini ifade eden Bahar, "Titizlikle yapılan değerlendirmelerle sonuç, hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında tescil ve ilan edilmiştir. Konu artık kapanmalıdır. ATSO 53 bin üyesi, meslek komiteleri ve meclis üyeleri ile tek bir vücut olmalıdır. Bunu sağlamak da bizlerin sorumluluğu ve vazifesidir. 'Birlikte yöneteceğiz' bir slogan değil, ATSO üyelerine ve Antalya halkına verdiğimiz bir sözdür." diye konuştu.

Kaybedecek zamanları olmadığını belirten Bahar, kentin, iş dünyasının ve esnafın sorunlarına yönelik yeni projelerle harekete geçeceklerini bildirdi.

ATSO'nun Antalya'ya dünya kenti vizyonu kazandıracak bir anlayışla yönetileceğini dile getiren Bahar, "Bundan sonra ATSO için 'kentin en büyük sivil toplum kuruluşu' tarifini kullanmayınız. Çünkü ATSO artık Antalya'nın en büyük lobi kuruluşu olmak için çalışacaktır. Uzun ve meşakkatli bir yoldan geldik. Fakat zerre yorgun değiliz. Aksine çok heyecanlı, istekli ve inanç doluyuz. Bir an önce çalışmaya başlamak, kentimize hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçları YSK'ye taşınmıştı

ATSO hizmet binasında 7 Ekim'de yapılan, yönetim kurulu başkanı, üyeleri, disiplin kurulu ile TOBB delegeleri seçiminde, odanın mevcut başkanı Davut Çetin'in 59, diğer aday Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar'ın ise 58 oy aldığı açıklanmıştı. İtiraz üzerine Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından 56 oyun iptali yönünde karar verilmiş, bu karara Çetin'in itirazını değerlendiren İl Seçim Kurulu da İlçe Seçim Kurulunun kararını bozmuştu.

Çetin'in başkanlığının geçerli olduğu yönündeki karara itiraz eden Bahar, seçimlere ilişkin bu kez de YSK'ye "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle başvuruda bulunmuş, YSK'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından, Kepez İlçe Seçim Kurulunun kararı geçerli kılınmış ve ATSO Başkanlığını Ali Bahar'ın kazandığı açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya haberleri! Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı onaylanan Ali Bahar mazbatasını aldı - Son Dakika

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