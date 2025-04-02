Antalya Hal Endeksi: Fiyatlar Artarken Miktar Düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Hal Endeksi: Fiyatlar Artarken Miktar Düşüyor

Antalya Hal Endeksi: Fiyatlar Artarken Miktar Düşüyor

Antalya'da sebze ve meyve miktarları düşerken fiyatlar önemli oranda arttı. Domates fiyatı da arttı.

02.04.2025 11:10
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Antalya Ticaret Borsası'nın Mart ayı hal endeksi verileri, işlem gören domates, sebze ve meyvelerde miktar düşüşünün fiyat artışlarına yansıdığına işaret etti. Verilere göre meyvede yıllık miktar düşüşü yüzde 61'i aşarken, sebze grubunda ise fiyatlar yükseldi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), 2025 yılı Mart ayına ilişkin hal endeksi verilerini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelere ait miktar ve fiyat endeksleri bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre önemli değişiklikler gösterdi. Verilere göre, sebze ve meyve gruplarında yıllık bazda belirgin miktar düşüşleri yaşanırken, fiyat endekslerinde dikkat çeken artışlar kaydedildi.

Endekse göre, Mart ayında domatesin yıllık işlem miktar endeksi yüzde 9,33 azaldı, buna rağmen fiyat endeksi yüzde 41,31 oranında yükseldi. Sebze grubunda miktar endeksi yıllık yüzde 37,22 düşerken, fiyat endeksi yüzde 52,39 arttı. Meyvede ise yıllık bazda işlem miktarında yüzde 61,74'lük sert bir düşüş gözlenirken, fiyat endeksi yüzde 54,23 oranında artış gösterdi.

Aylık veriler de hareketliliğe işaret ediyor

Aylık bazda değerlendirildiğinde Mart ayında domates miktarında yüzde 2,00, sebzede yüzde 6,19 artış gerçekleşti. Buna rağmen meyve miktar endeksi yüzde 27,56 oranında azaldı. Aylık fiyat endeksleri ise domateste yüzde 30,27, sebzede yüzde 26,07, meyvede ise yüzde 18,05 oranında artış kaydetti.

ATB'nin verilerine göre, Mart ayındaki yıllık değişimlerde domatesin miktar endeksi 10 yıllık ortalama civarında kalırken, sebze ve meyvede miktar endeksleri ortalamanın oldukça altında kaldı. Buna karşılık, fiyat endekslerinde sebze ve meyve grupları 10 yıllık ortalamaların üzerine çıktı.

Fiyat artışlarında arz düşüşü belirleyici oldu

Endeks analizinde, miktardaki azalışların fiyatlara doğrudan yansıdığına dikkat çekildi. Domateste yıllık yüzde 9,33'lük işlem miktarı düşüşü, fiyatlarda yüzde 41,31'lik artışı beraberinde getirdi. Sebzede yıllık yüzde 37,22'lik miktar düşüşü, fiyat endeksinin yüzde 52,39 oranında artmasında etkili olurken, meyvede yüzde 61,74 oranında azalan miktar, fiyatların yüzde 54,23 artmasına neden oldu.

Sebze fiyatında rekor artış

Son 7 yılın Mart ayları karşılaştırıldığında, domateste miktar artışı ortalamanın altında kalırken, fiyat artışı ortalama üstünde gerçekleşti. Sebze grubunda miktar artışı ortalama düzeyde seyrederken, fiyat endeksinde rekor düzeyde yükseliş kaydedildi. Meyve grubunda ise miktar endeksinde rekor seviyede düşüş yaşanırken, fiyat artışı ortalama seviyelerde kaldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, antalya, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Hal Endeksi: Fiyatlar Artarken Miktar Düşüyor - Son Dakika

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