Antalya Hali\'nde Domates, Sebze ve Meyve Endeksleri Değişti

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişti.
Ocak ayında miktar endeksleri; domates 59, sebze 79 ve meyve ise 61, fiyat endeksleri ise domateste bin 592, sebzede bin 744 ve meyvede bin 507 olarak gerçekleşti.
Ocak ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 8,90 ve sebzede yüzde 25,06 artarken, meyvede yüzde 3,77 azaldı. Miktar endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 13,45, sebzede yüzde 17,94 artarken, meyvede ise yüzde 16,65 azaldı.
Ocak ayında endekslerdeki yıllık değişimler miktarda, domates, sebze ve meyve için 9 yıllık ortalama değerlerde gerçekleşirken fiyat endekslerindeki yıllık değişimler domates, sebze ve meyvede ortalama üstü artış olarak tabloya yansıdı.
Ocak ayında domates miktar endeksindeki yıllık değişim yüzde 13,45 olurken, fiyat endeksinde yüzde 62,98 artış yaşandı. Sebze miktar endeksinde yıllık yüzde 17,94, fiyat endeksinde ise yüzde 57,46 artış meydana geldi. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 16,65 azalırken, fiyat endeksi yüzde 67,14 arttı. Domates ve sebzede miktar endeksleri yıllık artarken fiyat endeksleri de arttı. Meyvede ise miktar endeksi azalırken fiyat endeksi arttı.
Ocak ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda rekor artış, fiyatta ise rekor azalış olarak tabloya yansıdı. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 8,90 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 2,78 azaldı.
Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 25,06 gibi rekor artış gösterirken işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 2,32 arttı. Son 6 yılın ocak ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler rekor miktar artışı ve rekor fiyat azalışı ile son 5 yıldaki ocak aylarından ayrıştı.
Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 3,77 azalırken, fiyat endeksi yüzde 15,18 arttı. Son 6 yılın ocak ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve işlem miktar endeksinde ortalama düzeyinde azalış gösterirken, meyve işlem fiyat endeksinde rekor artış ile diğer 5 yıldaki ocak aylarından ayrıştı. - ANTALYA
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
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Son Dakika › Ekonomi › Antalya Hali'nde Domates, Sebze ve Meyve Endeksleri Değişti - Son Dakika
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