Antalya Hali Endeksi: Domates Miktarı Arttı, Fiyat Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Hali Endeksi: Domates Miktarı Arttı, Fiyat Düştü

Antalya Hali Endeksi: Domates Miktarı Arttı, Fiyat Düştü

Antalya hallerinde domates, sebze ve meyve miktar endeksleri yıllık olarak artış gösterirken, fiyat endeksleri de yükseldi. Mayıs ayında ise domates miktarı artarken fiyatı düştü. Sebze ve meyve miktarları aylık olarak artarken, fiyatları ise azaldı. Antalya Ticaret Borsası'nın açıkladığı endeks değerlerine göre, domates fiyatları yıllık yüzde 43.75 artış gösterdi. Sebze fiyatları yıllık yüzde 52.09, meyve fiyatları ise yüzde 59.14 arttı.

02.06.2024 11:50
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Antalya hallerinde domates miktar endeksi yıllık yüzde 10.38, fiyat endeksi yüzde 43.75 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 11.85, fiyat endeksi yüzde 52.09 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 8.99, fiyat endeksi ise yüzde 59.14 arttı.

Domates aylık miktarda arttı, fiyat düştü

Mayıs ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda ortalama üstünde artış ve fiyatta ise rekora yakın azalış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 16.67 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 36.21 azaldı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 44.36 artış göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi aylık yüzde 38.22 azaldı. Son 6 yılın Mayıs ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde rekora yakın artış, fiyat endeksinde ise rekora yakın azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 111.65 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 26.20 azaldı. Son 6 yılın Mayıs ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalama üstü artış, fiyat endeksinde ise rekora yakın azalış olarak gerçekleşti.

Antalya Ticaret Borsası Mayıs Ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Mayıs ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 16.67, sebzede yüzde 44.36 ve meyvede ise yüzde 111.65 arttı. Miktar endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 10.38, sebzede yüzde 11.85 ve meyvede ise yüzde 8.99 artış kaydetti.

Mayıs ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için 9 yıllık ortalama üstü ve meyvede ise ortalama değerlerde gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates ve sebze için ortalama, meyvede ise ortalama üstünde gerçekleşti.

Mayıs ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim, yüzde 43.75 artış olarak tabloya yansıdı. Miktardaki yüzde 10.38'lik artış, bu yükselişi engelleyemedi. Sebze fiyat endeksinde yıllık değişim yüzde 52.09 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 11.85'lik artışına rağmen fiyat endeksi de artışını devam ettirdi. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 59.14 arttı. Meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 8.99'luk artışa rağmen fiyatlar ortalamanın üstünde arttı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Hali Endeksi: Domates Miktarı Arttı, Fiyat Düştü - Son Dakika

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