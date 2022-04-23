Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı

23.04.2022 13:47
Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Yılda ortalama 30 milyon yolcuyu ağırlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando, maskot ve balonbaz etkinlikleriyle renklendi.

Yılda ortalama 30 milyon yolcuyu ağırlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando, maskot ve balonbaz etkinlikleriyle renklendi.

Bayram dolayısıyla havalimanında gelen ve giden yolcu salonları, terminaller Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süsledi.

Havalimanında, 23 Nisan'da yolculuk yapan yerli ve yabancı misafirlere, unutulmayacak bir etkinlik gerçekleştirildi. Bando, maskotlar ve balonbaz gösterileri ile her yaştan misafirin geniş katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Terminalde bandonun seslendirdiği şarkılarla hem eğlenceli hem de duygulu anlar yaşandı. Balonbazın balon şovu ise çocukların yüzünü güldürdü.

YORUMLAR
500
Koçarlı Belediyesi'nde Çocuk Meclisi kuruldu Koçarlı Belediyesi'nde Çocuk Meclisi kuruldu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Antalya, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:54:10. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement