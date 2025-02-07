Antalya İş Danışmanlık Ofisi 2024'te 2.058 Kişiye İstihdam Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya İş Danışmanlık Ofisi 2024'te 2.058 Kişiye İstihdam Sağladı

Antalya İş Danışmanlık Ofisi 2024\'te 2.058 Kişiye İstihdam Sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin İş Danışmanlık Ofisi, 2024 yılında iş arayan 2 bin 58 kişiye istihdam imkanları sundu. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sektördeki iş taleplerinde artış yaşandı. Ofis, iş arayanları özel sektördeki firmalarla buluşturmayı sürdürmektedir.

07.02.2025 14:28  Güncelleme: 14:35
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Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İş Danışmanlık Ofisi 2024 yılında iş arayan 2 bin 58 kişiye istihdam sağladı. Antalya'da turizm sezonun yaklaşmasıyla birlikte turizmde istihdam talebi arttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Danışmanlık Ofisi iş arayan vatandaşlar için yeni bir umut kapısı oldu. İş arayan ve iş danışmanlık ofisine başvuranların CV'leri bağlantı kurulan özel sektördeki işverenlere yönlendiriliyor. İş danışmanlık ofisi 2024 verilerine göre 2 bin 58 kişiye istihdam sağladı. Bin 364 vatandaşa yönlendirme yapılırken, 3 bin 921 başvuru özel sektöre yönlendirildi. 255 firma da ziyaret edilerek iş birliği ve istihdam fırsatları arttırıldı. İş danışmanlık ofisi, 109 engelli ve eski hükümlü vatandaşa destek olurken, 45 yaş ve üstü 88 vatandaşı istihdam zorunluluğu kapsamında yönlendirdi. Özel firmalar ile görüşme yaparak personel taleplerini alan ve kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan iş danışmanlık ofisi, yönlendirmeyi kabul eden vatandaşların işe alım süresince takibini de gerçekleştiriyor.

Turizmde istihdam sezonu açıldı

Turizmin başkenti Antalya'da turizm sezonun yaklaşmasıyla özellikle bu sektöre yönelik istihdam talebinde de hareketlilik başladı. Büyükşehir Belediyesi İş Danışmanlık Ofisi de iş arayan vatandaşları mesleki yeterlilik durumuna göre Belek, Kemer, Lara ve Kundu bölgelerindeki oteller ve turizm tesislerine yönlendiriliyor. Ayrıca organize sanayi bölgesi, şehir merkezi ve ilçeler olmak üzere özel sektörde faaliyet gösteren firma temsilcileri ile birebir görüşmeler yapan iş danışmanlık ofisi, firmaların açık pozisyonlarını bir havuzda topluyor. Özel sektöre çalışmak üzere başvuruda bulunan yurttaşlar, mesleki yeterliliklerine göre firmalara yönlendiriliyor. Yapılan görüşme sonrası firmalar işin uygunluğuna göre vatandaşları işe alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, antalya, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya İş Danışmanlık Ofisi 2024'te 2.058 Kişiye İstihdam Sağladı - Son Dakika

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