Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizm için yeni projeleri paylaştı

Ekonomi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Uysal, Antalya turizmini geliştirmeye yönelik planladıkları 1 haftalık Muratpaşa turlarının satışa çıkacağını paylaştı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de aralarında hemşehri derneklerinin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalarına devam ediyor. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Her iş illa parayla olmaz" dedi ve yeni dönemde tasarruflu şekilde projelere devam edeceklerini söyledi.

Link Muratpaşa Urban Experience projesi hayata geçiyor

Fikirlerin hayatı değiştirdiğini aktaran Başkan Uysal, ekonomik krizin bir engel olmadığını, yeni dönemde az bütçeyle çok iş yapmaya gayret edeceklerini aktardı. Başkan Uysal, Antalya turizmini geliştirmeye yönelik planladıkları 1 haftalık Muratpaşa turlarının satışa çıkacağını da duyurdu. Turistlerin konaklayacağı oteller, restoranlar ve tur aktivitelerini seyahate çıkmadan önce planlayabilecekleri 'Link Muratpaşa Urban Experience' projesiyle Antalya'da turizmin 12 ay devam etmesi ve ekonominin canlanması hedefleniyor.

Başkan Uysal bu projelerin yanı sıra güvenli gıda zinciri ve gıdaların atılmasını engelleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayabilecek projeler üzerinde de çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Denekleri kamusal yarar adına birer çalışma arkadaşı olarak gördüğünü ifade eden Başkan Uysal tüm derneklere işbirlikleri için teşekkür etti ve şunları söyledi:

"Her türlü kamu yararına projeyi hayata geçirmeye hazırız. Muratpaşa'mız sivil toplum kuruluşlarını hep kamusal faaliyetin bir parçası olarak görmüştür. Belediyemizin imkanlarını, tesislerini, mevcut organizasyonlarını, duyuru ve faaliyet imkanlarını sizlerle beraber en güzel şekilde toplum yararına kullanacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." - ANTALYA