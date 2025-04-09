Antalya'nın Turizmde Rekabet Gücü Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'nın Turizmde Rekabet Gücü Vurgusu

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Hamit Kuk, Antalya'nın turizmde sürdürülebilirlik için yeni bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

09.04.2025 16:49
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Turizmci Hamit Kuk: "Turizmde rekabet gücü en yüksek ülkelerden biriyiz"

21. Yüzyılda Antalya Çalıştayı'nda "Antalya Turizmi ve Sürdürülebilirlik" konuşuldu

ANTALYA - Turizmci Hamit Kuk, Antalya'nın turizmde güçlü kalabilmesi için yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Kuk, "Müşterilerin beklentileri, küresel gelişmelerle birlikte değişiyor. Bu değişimi iyi analiz edip kendimize uygun bir yol çizmeliyiz. Kalıcı bir rekabet gücü için bu şart" dedi.

Antalya Kent Konseyi'nin 200'ün üzerinde paydaşın katkısıyla hazırladığı 21. Yüzyılda Antalya Çalıştayı'nın "Antalya Turizmi ve Sürdürülebilirlik" başlıklı oturumu, Antalya Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturum sonrası konuşan turizmci Hamit Kuk, Antalya'nın dünya turizminde önemli bir noktada yer aldığını belirterek, "Antalya turizm potansiyeli açısından dünyanın sahil şehirlerinden bir tanesi. Bunu da son kırk yılda gösterdiğimiz performansla ortaya koyduk. Bugün 17-18 milyon turistlerden, 20 milyon turistlerden bahsediyoruz. Sürekli büyüyen bir trende sahip nadir şehirlerden biriyiz. 2024 verilerine göre Antalya, dünyada en çok turist alan ilk altı şehir arasında yer aldı. Bu bizim için sevindirici" dedi.

"Rekabet gücümüzü geleceğe taşımak zorundayız"

Türkiye'nin turizmde rekabet gücü açısından hala önemli kozlara sahip olduğunu belirten Hamit Kuk, İstanbul'un da turist çeken şehirler arasında dünyada ikinci sıraya yükseldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin genel turist sayısı bakımından dünyada ilk beşte yer aldığını söyleyen Kuk, "Tüm bu veriler ışığında turizmde rekabet gücü en yüksek ülkelerden biriyiz. Ama bu gücü sürdürülebilir ve planlı bir yapıyla geleceğe taşımamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rekabet şartlarının sürekli değiştiğine dikkat çeken Kuk, "Müşterilerin beklentileri, küresel gelişmelerle birlikte değişiyor. Bu değişimi iyi analiz edip kendimize uygun bir yol çizmeliyiz. Rakip ülkeleri çok yakından takip etmeli, iyi yaptıkları şeylerden öğrenmeli, yapamadıklarını doğru analiz etmeliyiz. Kalıcı bir rekabet gücü için bu şart" diye konuştu.

"Stratejik sektör olmamız büyük avantaj"

Cumhurbaşkanının turizmi stratejik sektör ilan etmesinin uluslararası algı açısından önemli bir adım olduğunu belirten Hamit Kuk, fiyat avantajının ise son yıllarda azaldığına dikkat çekti. Kuk, "Geçmişte çok ciddi fiyat avantajımız vardı. Bu avantajı istediğimiz zaman kullanabiliyorduk. Son iki yılda bu konuda geriledik. Rekabet gücümüzü kısmen kaybettik diyebiliriz ama hala bu alanda avantajlıyız. Yeniden toparlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çevre, ulaşım ve insan kaynağı vurgusu

Hamit Kuk, turizmin sürdürülebilirliği için çevre, ulaşım ve altyapı konularında eksikliklerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Gelişen turizmle paralel olmayan, yetersiz kalan ciddi eksikliklerimiz var. Bunları hızlıca tamamlamalıyız. İnsan kaynağı olmadan turizm olmaz. Turizm eğitimi almış personele ihtiyacımız var. Bu soruna da acil çözüm üretmemiz gerekiyor."

(BA-SM-ŞG-E)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Antalya, Kültür, Turizm, turist, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'nın Turizmde Rekabet Gücü Vurgusu - Son Dakika

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